Primăria preia Palatul Copiilor şi stadionul „Farul“?

Constanța este printre Cenușăresele țării în ceea ce privește infrastructura sportivă. Singurele „bijuterii“ cu care mai degrabă se rușinează sunt un stadion vechi de 62 de ani, o sală de sport neomologată pentru competiții internaționale importante şi câteva terenuri în paragină. Pentru a remedia situația, Primăria intenționează să preia în proprietate Palatul Copiilor, Complexul Sportiv „Farul“ și terenul de rugby din zona Badea Cârțan, pentru a le reabilita și a le moderniza. Ultimul cuvânt îl vor avea, însă, consilierii locali, care vor lua o decizie în acest sens miercuri, 31 august.

Statisticile din România arată că mai mult de jumătate din populaţie nu a făcut sport niciodată. Tot studiile mai indică faptul că în ţara noastră mai sunt doar 12.000 de tineri sportivi legitimaţi, din totalul de 243.000. Cu alte cuvinte, baza performanţei este într-un regres continuu din cauza lipsei investiţiilor în infrastructura necesară dezvoltării acestui domeniu. Cu siguranţă, Constanţa se încadrează în acest peisaj sumbru, în ciuda faptului că municipiul a dat lumii sportivi de renume, printre care se numără fotbalistul Gheorghe Hagi, gimnasta Simona Amânar, înotătorul Răzvan Florea și jucătoarea de tenis Simona Halep. În prezent, singurele „bijuterii“ ale infrastructurii sportive sunt un stadion vechi de 62 de ani, o sală de sport neomologată pentru competiții internaționale importante şi câteva terenuri în paragină. Încercări pentru a remedia situaţia au mai fost. La un moment dat, prin 2004, s-a încercat amenajarea unui complex sportiv la standarde înalte. Din păcate, strădania autorităţilor locale a fost sortită eşecului, pentru că mai-marii de la București au închis robinetul cu bani.

INVESTIŢII MASIVE ÎN SPORT

În campania electorală pentru alegerile locale, actuala echipă care conduce Primăria Constanţa a promis că se va implica serios în dezvoltarea infrastructurii sportive. Un prim pas a fost făcut imediat după alegeri, când proiectul pentru construcţia unei săli polivalente şi a unui bazin olimpic în zona Badea Cârţan a progresat. Însă conducerea administraţiei locale din Constanţa spune că nu este suficient pentru a-i atrage pe tineri către sport şi mişcare, în general. De aceea, în viitoarea şedinţă a Consiliului Local Municipal (CLM) Constanţa, care va avea loc miercuri, 31 august, aleșii trebuie să voteze dacă sunt de acord ca Primăria să preia în proprietate Palatul Copiilor, Complexul Sportiv „Farul“ (care include stadionul „Farul“) și stadionul de rugby din zona Badea Cârţan. În timp ce primul obiectiv este în proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, celelalte două sunt ale Ministerului Tineretului şi Sportului. „Administrația din Constanţa are puterea de a moderniza şi administra aceste obiective, unele dintre ele fiind o pată neagră pe obrazul oraşului. Cu ajutorul fondurilor europene, la care se adaugă o infuzie de capital de la bugetul local, aceste centre pot să-şi recapete strălucirea de altădată“, a declarat primarul Decebal Făgădău pentru „Telegraf”. Pentru ca cele trei obiective să intre în domeniul public al municipiului Constanţa şi în administrarea Consiliului Local este nevoie de acordul a cel puţin 18 consilieri locali din 27 cât numără forul legislativ local. Fiind hotărâri care implică patrimoniul statului, este nevoie ca 2/3 din aleşii locali să susţină această preluare. În condiţiile în care în Consiliu PSD are 13 mandate, PNL - 10 şi PMP - 3, la care se adaugă independentul Andrei Popescu, iniţiatorul celor trei proiecte are nevoie de voturile atât ale PSD şi PMP, care se află într-o alianţă, cât şi ale PNL.

CE VA FACE PNL?

Dacă este să judecăm după ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile la şedinţa Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), unde vicepreşedintele Claudiu Palaz a propus ca CJC să preia în administrare Palatul Copiilor, şansele de aprobare a proiectelor iniţiate de Făgădău sunt destul de mici. Amintim că, la întrunirea CJC din 17 august, aleşii PNL s-au opus preluării în administrare a Palatului Copiilor pe motiv că CJC nu are bani să reabiliteze un asemenea obiectiv, având deja în gestiune destule obiective și monumente care stau în paragină. Teoretic, atât inițiativa lui Claudiu Palaz, cât şi cea a lui Decebal Făgădău, de preluare a Palatului Copiilor, au la bază intenţii bune. Însă diferenţele dintre cele două proiecte sunt majore. În vreme ce Palaz a propus ca CJC doar să administreze Palatul Copiilor, o instituţie ale cărei surse de venit sunt limitate, Făgădău vrea ca Primăria să preia obiectivul în proprietate. În plus, veniturile Primăriei Constanţa sunt net superioare Consiliului Judeţean, așa că administrarea Palatului Copiilor nu poate reprezenta o povară pentru CLM Constanţa. Autorităţile locale din Constanţa nu sunt la prima încercare de a prelua Palatul Copiilor. În urmă cu trei ani, foştii PDL-işti, actuali liberali, s-au mai opus unui proiect similar.

PRELUAREA STADIONULUI „FARUL“, O AFACERE PĂGUBOASĂ?

În ceea ce priveşte propunerea de preluare a Complexului Sportiv „Farul“, aceasta pare să fie, la prima vedere, o afacere păguboasă pentru autoritatea locală. Primăria ar fi obligată să investească într-o bază sportivă care nu este folosită de nimeni în prezent. Cum FC Farul Constanţa, echipa-fanion de la malul mării, este la numai un pas de a intra oficial în faliment, ne întrebăm dacă merită cheltuite milioane de euro pentru modernizarea unui stadion nefolosit. Amintim că baza sportivă Farul Constanţa a fost dată în folosinţă gratuită în 12 iulie 2001, pentru o perioadă de 49 de ani, Clubului Sportiv Farul Constanţa.

