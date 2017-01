Primăria resimte efectele contra-reformelor Boc

La sfârşitul săptămânii trecute, primarul Radu Mazăre anunţa „o nouă tâmpenie a Guvernului Boc”, ordonanţa prin care a apărut declaraţia 112, care a unificat toate declaraţiile care se depuneau până în prezent, fie la bugetul de stat pentru impozite, fie la asigurări sociale, fie la şomaj. Aşa cum declara primarul Radu Mazăre, efectele acestei ordonanţe s-au resimţit acum, când încasările din venitul global au scăzut cu 60%. Acelaşi lucru l-a resimţit şi Primăria oraşului Hârşova, care, în loc de 160.000 de lei, s-a trezit cu doar 60.000 de lei. “Pot spune că avem bugetul dat peste cap. Am crezut iniţial că este vorba despre o greşeală, dar ulterior am aflat despre ce este vorba. Această ordonanţă ne încurcă foarte mult, pentru că noi am făcut nişte previziuni bugetare care acum se dovedesc a fi eronate. Cred că parlamentarii constănţeni trebuie să facă ceva în acest sens şi să spună celor de la nivel central că autorităţile locale sunt puse în dificultate”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. El a afirmat că, în condiţiile menţinerii actualei ordonanţe, la Hârşova nu se mai poate vorbi de niciun fel de investiţie în acest an. “Numai într-o lună am pierdut 100.000 de lei, bani pe care îi puteam folosi pentru comunitatea locală. Guvernul va trebui cumva să reglementeze această problemă, pentru că altfel nu vom mai putea vorbi despre dezvoltarea oraşului, chiar şi cu economiile pe care noi le-am făcut, folosind forţă de muncă locală”, a spus Nădrag. Primarul consideră că, în prezent, Guvernul trebuie să îşi îndrepte atenţia spre autorităţile locale şi să le sprijine proiectele de dezvoltare, nu să promoveze acte normative care să conducă la blocarea activităţii autorităţilor locale.