Primăria s-a îndatorat pe bani publici pentru proiecte utopice de... campanie

Constanța se prăbușește, iar autorităților le arde de împrumutat bani pentru a se consulta cu alții despre problemele pe care le vede toată lumea. La începutul săptămânii, reprezentanții autorităților locale s-au lăudat că au împrumutat milioane de euro ca să scoată orașul din rahat și să îl facă „smart”. Mai exact, Primăria a semnat două acorduri, unul cu Banca Mondială, iar celălalt cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin care municipalitatea împrumută, în total, aproape 21 DE MILIOANE DE EURO. Banii nu vor fi folosiți pentru lucruri concrete, care să ajute cetățeanul, ci pentru multă hârțogăraie și o tonă de proiecte care, probabil, nu vor fi puse în practică niciodată. Dar măcar îi vor asigura actualului primar promisiuni pentru viitoarea campanie electorală.

ÎMPRUMUTĂM BANI PENTRU HÂRTIE ȘI TUȘ

Ce face Primăria cu acești bani? Probabil ați crede că vor fi asfaltate toate străzile, aleile și ulițele din oraș, vor fi montate mult promisele semafoare, vor fi amenajate zeci de parcări, vor fi construite locuri de joacă moderne și vom avea cel puțin trei parcuri de dimensiuni bucureștene. Greșit! În realitate, municipalitatea a împrumutat acești bani pentru „acordarea de asistență de specialitate în: consolidarea capacității de planificare și management al investițiilor, îmbunătățirea capacității de management al activelor municipale și de regenerare urbană, sporirea gradului de competitivitate a zonei metropolitane”, după cum s-au exprimat reprezentanții autorităților locale. Cu alte cuvinte, Primăria a împrumutat acești bani, adică a îndatorat bugetul local, pentru ca unul sau mai mulți reprezentanți ai Băncii Mondiale și BERD să se plimbe prin oraș și să le spună celor plătiți din taxele și impozitele fraierului de constănțean cum trebuie să își facă treaba. Că, vorba aceea, un funcționar care locuiește și lucrează în Constanța de zeci de ani nu are de unde să știe ce probleme există în oraș, trebuie să vină un străin să se plimbe câteva luni și să își dea seama cum trebuie să se facă lucrurile.

CONSTANȚA ARE NEVOIE DE ACȚIUNE, NU DE TEORII

Și chiar dacă asistența din partea celor două entități s-ar dovedi a fi fructuoasă și ar rezulta multe proiecte ce vor „deștepta” orașul, ele nu au nicio importanță câtă vreme rămân doar pe hârtie. Să nu uităm că municipiul Constanța este plin de asemenea grămezi de hârțogăraie - proiecte care nu au mai fost puse în practică sau care nu au fost finalizate niciodată. Și să nu uităm nici că, în prezent, Constanța are o mulțime de alte probleme DEOSEBIT DE IMPORTANTE, care ar împiedica oricum ca orașul să fie „smart”. Faptul că nu avem nici măcar un drum decent pe care să circulăm normal și că locuitorii au ajuns să meargă săptămânal la service pentru că și-au nenorocit mașinile pe bulevardele municipiului reședință de județ ar trebui să dea de gândit. Faptul că nu ai loc pe trotuar de mașinile care nu au loc de parcare ar trebui, de asemenea, să aprindă niște beculețe. În plus, lipsa parcurilor și a locurilor de joacă, semafoarele antice și sistematizările rutiere ce încurcă circulația în moduri greu de imaginat nu ar trebui trecute sub preșul scuzelor penibile de genul „peste două săptămâni facem și dregem”, „nu este al nostru, ci al altcuiva”, „avem un proiect de care ne apucăm săptămâna viitoare” sau „licitația a fost contestată, nu putem face nimic”. Să fim serioși, până și elevii cărora le-a mâncat cățelul tema sunt mai credibili!

CÂT VOM MUNCI PENTRU A PLĂTI DATORIILE UNUI ORAȘ ÎN PARAGINĂ?

După toate acestea, cea mai mare îngrijorare este aceea că vom munci zeci de ani pentru a plăti datoriile acumulate de municipalitate. Din cauza prestației îndoielnice din primul an de mandat, este foarte puțin probabil ca primarul Decebal Făgădău să mai fie ales vreodată și să își facă griji pentru asta. Sau, cine știe, poate se pomenește cu vreun post de ministru, în timp ce constănțenii vor plăti o droaie de taxe pentru bugetul unui oraș îndatorat, ce se prăbușește pe zi ce trece, doar pentru că cineva are nevoie de „cel mai prestigios serviciu de asistență tehnică pentru toate fondurile europene structurale și de investiții”, ca să vadă mizeria în care înoată. Dar, să fim indulgenți! Domnul primar este oricum prea ocupat să născocească vrăjeli poetico-absurde, precum „bd. Tomis este coloana vertebrală care ne leagă pe toți ombilical”, ca să se mai gândească la cei care l-au votat.