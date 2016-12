Primăria s-a înnoit cu un sediu

Primarul comunei Tuzla, Constantin Micu, împreună cu angajaţii administraţiei locale au inaugurat, sâmbătă, în prezenţa vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Constanţa Cristinel Dragomir şi Cristian Darie, noul sediu al Primăriei. În comparaţie cu fostul sediu al clădirii administrative a Primăriei, noul sediu se impune prin… normalitate. „Este normal ca atunci când un contribuabil vine să îşi rezolve o problemă la Primărie să nu fie izbit de un miros sufocant de igrasie, iar angajaţii să îşi poată desfăşura activitatea în condiţii normale, nu cu frica de a se îmbolnăvi dacă vin la serviciu“, a declarat Micu. El a mai spus că lucrările de construire a sediului Primăriei au fost demarate de fosta conducere de acum opt ani, însă, din lipsa fondurilor, lucrările au fost întârziate. „După ce am preluat conducerea comunei, am reluat lucrările. Fostul sediu al Primăriei avea peste 100 de ani, ploua în clădire, ajunsese un loc insalubru în care nu se putea lucra. În plus, pereţii erau plini de igrasie“, a mai spus primarul. Clădirea, se află vizavi de fostul sediu şi lângă grădiniţa inaugurată de curând de administraţia locală. Vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir a declarat că, odată cu ridicarea noului sediu, centrul comunei s-a schimbat radical. „De un astfel de sediu ar trebui să aibă parte toate unităţile administrativ teritoriale ale judeţului. Este încă un pas spre normalitatea de care ar trebui să aibă parte şi locuitorii din mediul rural“, a declarat Dragomir. Clădirea are două nivele, peste 10 birouri în care îşi desfăşoară activitatea 25 de funcţionari publici şi personal contractual. Noul sediu este dotat, conform cerinţelor europene, cu un lift pentru persoanele cu handicap. Primarul şi vicepreşedintele CJC Cristian Darie au spus că acesta este abia începutul proiectelor care vor duce la dezvoltarea comunei din punctul de vedere al infrastructurii şi al turismului. „Tuzla este o localitate la malul mării care are un potenţial turistic deosebit. Cu siguranţă, în anii următori, Tuzla se va dezvolta din punct de vedere turistic foarte bine“, a declarat Darie.