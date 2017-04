Primăria scoate la licitație tonetele din Constanța și Mamaia

Primăria Constanța organizează, peste aproximativ o lună, mai multe licitații pentru închirierea tonetelor din stațiunea Mamaia și din oraș. În 10 mai, sunt scoase la licitație mai multe amplasamente destinate comercializării de baloane, înghețată sau legume și fructe, precum și pentru închirierea echipamentului sportiv în stațiunea Mamaia. În 12 mai are loc licitația pentru închirierea de amplasamente în zona Bazar Perla din stațiunea Mamaia. Spațiile sunt destinate comercializării de articole lucrate manual și cadouri estivale. Nu în ultimul rând, în 15 mai are loc o licitație pentru închirierea de amplasamente în Constanța. Ofertele se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul II, biroul nr. 3. Tot de acolo se pot obține și informații suplimentare despre proceduri.