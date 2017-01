Primăria şi Fundaţia „Habitat” ajută familiile nevoiaşe să construiască locuinţe la Cumpăna

Primăria Cumpăna a alocat, anul acesta, terenuri pentru construirea unor case destinate familiilor nevoiaşe din localitate. Terenurile sînt concesionate de către Consiliul Local, pe o perioadă de 49 de ani, familiilor beneficiare. Mai mult, autoritatea locală s-a angajat să suporte costurile racordării viitoarelor locuinţe la utilităţile publice, ca un ajutor acordat acestor familii. Conform declaraţiei viceprimarului localităţii, Constantin Bălan, familiile care vor locui în aceste case au fost identificate de fundaţia ecumenică „Habitat for Humanity”, filiala Cumpăna, care se ocupă îndeaproape şi de asigurarea asistenţei tehnice pentru construirea caselor. Fundaţia americană are în România şapte filiale, singura organizaţie înfiinţată în mediul rural existînd la Cumpăna. Fundaţia a construit pînă acum în România 400 de locuinţe din lemn, de tip sandwich, după proiecte americane, şi a renovat alte 1.200 de locuinţe. Acest gen de case necesită lucrări de şapte zile pentru amenajarea fundaţiei şi alte nouă zile pentru ridicarea casei la roşu, după care se trece la finisaje. Preşedintele organizaţiei non-guvernamentale Cumpăna, Elena Obertaş, a precizat că, în prezent, se lucrează la o primă astfel de locuinţă la Cumpăna. Familiile care beneficiază de programul de construire de locuinţe al fundaţiei „Habitat for Humanity” trebuie să îndeplinească o serie de condiţii. Una dintre acestea este ca părinţii să fie angajaţi. De asemenea, familiile cărora li se construiesc case trebuie să găsească zece voluntari care să participe la lucrări.

Directorul executiv al fundaţiei, Ing. Vasile Ignat, care supervizează lucrările, a declarat că o astfel de casă costă în jur de 15.000 de dolari, bani care vor fi returnaţi în 20 de ani de familia care va locui în ea. Ratele lunare pe care familiile trebuie să le plătească ajung în jurul a 1,2 milioane lei. „Familiile vin şi lucrează alături de voluntari. Ei nu intervin cu niciun ban, dar vor returna fondurile cheltuite pentru materialele de construcţii în timp, prin rate lunare. O mare problemă este voluntariatul, pentru că trebuie să convingem oamenii că aceasta nu este muncă voluntară ca înainte de 1989, ci mai degrabă o clacă”, a mai spus Ignat. Conform precizărilor acestuia, casa aflată în construcţie la Cumpăna va fi gata pînă la Crăciun, cu toate finisajele şi racordările la utilităţile publice.