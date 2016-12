Primăria stabileşte priorităţile pentru satele Culmea şi Poiana

Primarul oraşului Ovidiu, George Scupra, a făcut la începutul săptămânii o vizită în satele Culmea şi Poiana, care aparţin de Ovidiu. ”În cele două sate sunt multe probleme care trebuie rezolvate. În perioada campaniei am fost informat despre o parte din ele. Acum m-am dus acolo în calitate de primar pentru a discuta cu oamenii şi a vedea care este ordinea priorităţilor. Aşa cum am spus, prima problemă pe care doresc să o rezolv este legată de transportul în comun. Am avut o serie de discuţii. În această perioadă încercăm o variantă cu o firmă privată de transport. Dacă lucrurile merg bine, vom continua până când vom găsi o soluţie mai bună. Important este ca locuitorii să vadă că lucrurile încep să se mişte. La nivelul oraşului Ovidiu sunt foarte multe lucruri de făcut, însă trebuie, înainte de toate, să vedem care sunt proiectele prioritare”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. El a mai spus că proiectul pieţei agroalimentare este realizabil, în prezent lucrându-se la el. (R.N.)