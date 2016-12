Primăria Techirghiol, de la 6/49, la “Dansez pentru tine”

Inventivitatea în ceea ce priveşte atragerea fondurilor sau crearea de imagine par să se fi născut la Techirghiol. Primarul oraşului, Adrian Stan, se poate mândri că a intrat în istoria ţării prin faptul că este primul primar care joacă la loto în numele Primăriei, pentru a aduce bani la autoritatea locală. “Până acum nu am avut noroc. Dar cum speranţa moare ultima, poate într-o zi vom reuşi să luăm potul cel mare”, a declarat Stan. Ingeniozitatea primarului nu s-a oprit aici, el venind cu o nouă idee. “Tot discutând cu angajaţii Primăriei despre cum am putea să facem rost de bani pentru proiectele comunităţii, cineva a zis în glumă că ar trebui să mergem la emisiunea de la Pro TV “Dansez pentru tine”. Nu am stat prea mult pe gânduri şi am pus ideea în aplicare. Am găsit un angajat al Primăriei, Dumitru Cealera, care a făcut dansuri populare şi s-a arătat interesat să participe la această emisiune. Dacă va trece de preselecţia care va avea loc vineri, la Bucureşti, la Teatrul Nottara, va intra în cursă şi va câştiga unul dintre premii, banii vor ajunge în contul Primăriei. Şi, ca să fiu sincer, mergem la această emisiune şi pentru eventuala publicitate gratuită care se poate face oraşului”, a spus primarul. Mai în glumă, mai în serios, acesta şi-a exprimat speranţa ca tânărul de la Primărie să facă echipă cu fata lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Având în vedere preocupările primarului pentru găsirea banilor, poate mâine, poimâine, vom afla că joacă la loteriile din Italia, Spania sau alte ţări europene, sau, de ce nu, la pariuri sportive, unde, de asemenea, câştigurile pot fi semnificative.