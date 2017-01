Primăria Timişoara va contracta un studiu de fezabilitate pentru introducerea metroului în oraş

Primarul municipiului Timișoara, Nicolae Robu, a declarat, astăzi, într-o conferință de presă, că a dat "undă verde" pentru contractarea unui studiu de fezabilitate în vederea construirii unui metrou la Timișoara, cu fonduri speciale, costurile urmând să se ridice la circa două miliarde de euro. Edilul Timișoarei a declarat că vrea să ducă în subteran calea ferată care tranzitează oraşul și să amenajeze un bulevard deasupra, iar proiectul ar urma să fie realizat în parteneriat cu CFR. Potrivit primarului, actualele linii de tren ale CFR care traversează Timișoara ar urma să treacă prin subteran și tot pe aici ar urma să circule și un metrou pentru transportul în comun al timișorenilor. "Am dat undă verde pentru contractarea studiului de fezabilitate pentru metrou. Deci nu e un proiect uitat. Problema este aceea a asigurării fondurilor. Evident că nici nu se pune problema să ne apucăm să facem așa ceva pe venituri proprii de la bugetul local, nici pe fondurile europene obișnuite nu putem să îl facem, dar nu exclud accesarea unor fonduri speciale, care există și ele. Dar pentru aceasta este nevoie de studiu de fezabilitate. Atunci putem vedea și prețuri estimate, putem vedea și alte aspecte, pentru că numai specialiștii care se ocupă de elaborarea unui studiu le pot evidenția. Eu, când am lansat această idee, am făcut-o după ce am stat de vorbă cu specialiști din Barcelona", a afirmat Robu. Edilul a precizat că în luna decembrie a transmis o înștiințare către CFR pentru a anunța compania despre intențiile sale.