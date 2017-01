08:08:02 / 29 Mai 2015

Un tulcean

De mult trebuia cercetat Averea facuta nu putea fi realizata din salariu de profesor si director de liceu si apoi de promar si sotia salariata la o banca comerciala.Multe afaceri oneroase a facut acest primar cu infatisare blajina care sub aceasta masca ascunde un om hraparet care sa infruntat din bani publici Si eu am fost dus in eroare de acest chip blajin si lam votat