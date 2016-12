Primăria, „uşurată” guvernamental de 40.000 de lei

Situaţia dificilă prin care trece Primăria din Târguşor, unde mai activează doar primarul şi viceprimarul în acest moment, se regăseşte în cazul mai multor administraţii locale din judeţ. Printre primarii care se plâng de faptul că statul încearcă să pună ştreangul pe grumazul autorităţilor locale se numără şi cel al comunei Fântânele, Gheorghe Popescu, care a declarat că administraţia pe care o conduce trece printr-o criză financiară fără precedent în scurta sa istorie, în condiţiile în care Primăria Fântânele s-a înfiinţat cu doar câţiva ani în urmă. Gheorghe Popescu a spus că, recent, a primit o hârtie prin care autoritatea locală este anunţată că i s-au tăiat 40.000 de lei din sumele defalcate din TVA aferente trimestrelor 3 şi 4. „Pentru noi, o comună mică, aceşti bani reprezentau o sumă extrem de importantă. Fără ei suntem în pericol să nu mai putem achita salariile angajaţilor Primăriei. Pe luna august le-am achitat, dar, pe viitor, habar nu am ce o se întâmple”, a spus Gheorghe Popescu. Primarul spune că, pentru a face economie, încearcă tot felul de măsuri, printre care şi reducerea orelor de iluminat stradal. „Iluminatul stradal funcţionează doar patru ore pe noapte, de la 20.00 la 22.00 şi de la 4.00 la 6.00. Este puţin, ştiu asta. Dar doar pentru atâtea ore avem bani. Pot să afirm că prin acest lucru sunt încurajate infracţiunile. Ce să fac dacă onor Guvernul ne-a lăsat cu ochii în soare?”, a spus Gherghe Popescu. Primarul a reiterat faptul că „ţara a ajuns bătaia de joc a unora care sunt incapabili să conducă destinele românilor”, referindu-se la respingerea de către Ministerul Agriculturii, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, a proiectului de reabilitare a infrastructurii din comună. Gheorghe Popescu a spus că proiectul a fost respins pe motive neîntemeiate. “Iniţial, când am înaintat proiectul de refacere a infrastructurii, am întrunit 62 de puncte şi ne trebuia în jur de 65. Atunci nu am înţeles unde am greşit. Am cuprins în dosarul pentru Măsura 3.2.2. toate proiectele importante, dar am rămas pe dinafară pentru că noi am fost consideraţi o comună bogată. După aceea am făcut contestaţie, iar aceasta a fost respinsă săptămâna trecută. De la 62 de puncte, după contestaţie am ajuns la 50 de puncte. Motivul depunctării este uluitor: la dosar nu avem trecut faptul că unele puncte din proiect se realizează printr-un ONG. Este o minciună crasă a celor care aprobă aceste dosare. Noi am prezentat dovada că avem un ONG în localitate, care funcţionează perfect legal. Este enervant faptul că am fost prostiţi în faţă. Parcă cineva îţi spune că negrul este alb de fapt. Nu mai am cuvinte. În felul acesta nu vom putea realiza nimic”, a spus Popescu.