Primăria va construi 1.000 de locuinţe sociale

CADOURI LUNARE. Chiar dacă banii sunt din ce în ce mai puţini, Primăria Constanţa continuă acţiunile sociale de ajutorare a vârstnicilor prin proiecte precum este premierea lunară a persoanelor de vârsta a treia care împlinesc 80 de ani şi a cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie. Aşa cum a procedat de fiecare dată, primarul Constanţei, Radu Mazăre, n-a lipsit nici ieri de la întâlnirea sa lunară organizată la Teatrul de Stat Constanţa cu vpersoanele care împlinesc vârste venerabile. Ieri, aprox. 300 de vârstnici din Constanţa l-au primit pe primar în aplauze şi şi-au aşteptat rândul pentru a-şi primi plicul cu 300 de lei şi o floare din mâna primarului. La rândul său, Mazăre i-a întâmpinat pe vârstnici cu urarea de „La mulţi ani” pentru întreaga activitate desfăşurată de-a lungul întregii vieţi. „Mult aţi construit în ţara asta pe care noi ne chinuim s-o reparăm, s-o peticim, dar nici de atât nu suntem în stare. Şi vă mai şi înjură oamenii... Ei spun că vă dau pachete, că vă dau transport gratuit... Până la urmă cine a construit ţara asta? Au trecut 20 de ani şi după Revoluţie n-am fost în stare să facem nimic!”, s-a adresat Mazăre tuturor celor prezenţi.

PREMIERĂ. Primarul le-a povestit vârstnicilor de problemele sociale cu care se confruntă şi a anunţat că se caută soluţii pentru toate. “De zece ani tot mă chinuie nişte cazuri sociale cu oameni în vârstă care sunt daţi afară din casele naţionalizate şi din această cauză rămân pe drumuri. Sunt oameni care au ajuns la 70-80 de ani, cu o pensie de nimic, şi care au ajuns în stradă”, le-a mărturisit Mazăre pensionarilor. El a relatat cazurile a trei bătrâne, venite la Primărie să ceară case, după ce au ajuns să locuiască într-o cazemată pe malul Portului. Primarul a dezvăluit, în premieră, că are soluţii atât pentru ele, cât şi pentru restul persoanelor din Constanţa care nu au o casă. „În martie, anul viitor, voi putea adăposti 3.000 de oameni care au nevoie de un acoperiş deasupra capului. E un lucru pe care nu l-am promis niciodată. Am spus că o să facem case ieftine pentru cei tineri şi o să poată să şi le cumpere la un preţ foarte mic, dar n-am zis niciodată că voi da case celor care nu pot suporta o chirie. Am găsit o soluţie şi o să rezolv problema acestor amărâţi care dorm prin parcuri, pe stradă sau care au fost daţi afară din case naţionalizate şi stau pe la rude să treacă iarna”, a susţinut Mazăre.

UN NOU PROIECT SOCIAL. Primarul Constanţei nu a vrut să dea prea multe detalii despre proiect, însă a susţinut că deja lucrează la el şi este fezabil. „Ştiţi că atunci când zic că putem să facem ceva, facem. Până acum nu am promis niciodată că vom da locuinţe sociale. Vom acorda locuinţe sociale pentru care oamenii vor plăti curentul şi apa, fără chirie”, a explicat Mazăre, adăugând că într-o lună va prezenta toate detaliile legate de acest proiect. „Este vorba de construcţii noi pentru că spaţii deja existente nu avem. Anul acesta nu ne va costa nimic, o să plătim într-un termen de cinci-şase ani şi nu va fi o povară pe bugetul Primăriei. Este o soluţie la îndemână care se mai practică şi în alte părţi. Probabil în primăvară vor fi amenajate 500 de locuinţe, iar în toamnă alte 500”, a mai spus primarul Constanţei.