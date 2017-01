Primăria va realiza toate investiţiile promise constănţenilor, în ciuda prigoanei Guvernului şi a prefectului

Primarul Radu Mazăre a declarat ieri că nu va anula taxele speciale instituite la Constanţa, aşa cum a cerut prefectul Dănuţ Culeţu printr-o notificare remisă municipalităţii la începutul săptămînii. „O să îi explic, încă o dată, prefectului, în scris, motivele şi legislaţia care au stat la baza acestor taxe, că poate domnul prefect nu a înţeles bine”, a declarat primarul Mazăre, care a adăugat: „Nu mi-am imaginat că prefectul Dănuţ Cuculeţu va persista în prostie atîţia ani la rînd. Omul, la un moment dat, cînd vede că greşeşte, o mai întoarce, dar al nostru prefect iubit o ţine tot aşa. Văd că a atacat din nou toate taxele în ciuda faptului că am arătat şi este deja de notorietate că există taxe similare în multe oraşe din România şi din Europa. El persistă să atace. Să fie sănătos”! Primarul a mai precizat că începînd de la 1 ianuarie s-a modificat legislaţia privind instituirea acestor taxe, care a devenit mai permisivă în privinţa iniţiativelor autorităţilor locale: „S-au modificat trei legi fundamentale care stăteau la baza instituirii acestor taxe şi noi, atît eu, cît şi populaţia, am găsit oportun să le instituim. Dacă populaţia m-a votat în 2004 cu taxele existente, de ce să îl cred eu acum pe Cuculeţu că populaţia n-ar vrea aceste taxe şi proiectele rezultate în urma lor? El face parte din acea minoritate care nu m-a votat, iar eu trebuie să lucrez în conformitate cu ce a votat majoritatea. Aşa e regula în democraţie. Cînd o ieşi Cuculeţu primar, să facă el ce crede de cuviinţă. Deocamdată, ai lui au făcut rahatul praf... Îmi pare rău că cineva poate fi numit într-o funcţie atît de înaltă cum a fost numit drăguţul nostru domn Dănuţ Cuculeţu şi că pot trece anii peste el, cum trece apa peste pietre, fără să facă nimic. N-a făcut nimic bun pentru oraşul ăsta, n-a adus nici un leu”.

Primarul a anunţat că, în ciuda discriminării crase pe care o face Guvernul atunci cînd alocă fonduri pentru municipiul Constanţa, în comparaţie cu banii daţi pentru municipiile portocalii şi în pofida tentativelor prefectului de a ştirbi bugetul municipal, Primăria Constanţa va realiza toate proiectele promise constănţenilor în 2007. Mazăre a amintit faptul că, în ultimii doi ani, Guvernul a alocat fonduri minimale pentru Constanţa: 35 de miliarde de lei, în timp ce, la Cluj, au fost remise 813 miliarde lei (primar PD), la Braşov, 481 miliarde de lei (primar PD), la Bacău, 353 de miliarde (primar PNL), iar la Botoşani, aproape 200 de miliarde de lei (primar PNL). „Clujul este în top cu 831 de miliarde, Constanţa a primit doar 35, de 30 de ori mai puţin, iar Cuculeţu face orice ca să împiedice realizarea oricăror proiecte. Cu toate acestea, noi facem proiectele şi nici nu renunţăm la taxele speciale, taxe care există în Bucureşti, există în Braşov, există în toată Europa, pentru că avem nevoie de bani ca să facem aceste proiecte. Boc să trăiască, e un mare primar, un erou, şi tot nu o să facă la Cluj ce o să fac eu la Constanţa”, a subliniat primarul Constanţei. „În condiţiile astea, după ce Guvernul a modificat legislaţia, iar pentru municipiul Constanţa sumele provenite de la Guvern se diminuează cu încă 150 de miliarde, mai vine şi Cuculeţu şi atacă taxe de alte 180 de miliarde. Să atace taxele, o să ne întîlnim în instanţă. Vă spun un lucru care va bucura foarte multă lume şi îi va enerva, pe de altă parte, pe alţii. Am să fac toate proiectele despre care am vorbit, chiar dacă atacă Cuculeţu taxele, chiar dacă nu le atacă. Unele proiecte le vom face din fonduri europene, altele din bugetul Primăriei, pentru că aşa sîntem noi, băieţi deştepţi, şi ştim să găsim resurse. Găsim finanţări cum am găsit şi pentru drumuri. Asfaltăm de patru ani în oraş, mai asfaltăm încă doi ani şi terminăm”, a adăugat primarul.

Radu Mazăre: “Măcar o hîrtie să aducă prefectul, dacă bani nu aduce”

Radu Mazăre a anunţat că unele dintre proiectele de investiţii anunţate pentru 2007 vor fi finalizate în acest an, iar altele, la anul, cu condiţia ca Primăria să obţină avizele de la ministere şi fondurile europene necesare. „Noi, în ce priveşte banii, chiar dacă Cuculeţu ne atacă taxele, chiar dacă eu sînt convins că instanţa va da o decizie înţeleaptă, vom avea sau vom găsi bani pentru proiectele promise constănţenilor. Sînt însă unele proiecte pentru care ne trebuie avize de la ministere. De exemplu, în cazul pasarelei şi portului turistic din Mamaia, dacă nu primim drepturi de administrare asupra luciului de apă, nu o să putem accesa banii europeni din capitolul pentru porturi de agrement existent în distribuţia fondurilor europene. Deocamdată, de trei luni, Ministerul Transporturilor nu ne dă niciun răspuns, pentru că atît merităm noi. Poate se implică Cuculeţu în asta... Măcar o hîrtie să aducă prefectul dacă bani nu aduce. Teleschiul pe Lacul Siutghiol va fi luat în leasing pe 5 ani. Orăşelul lacustru îl începem noi, după care îl vindem, recuperăm banii investiţi şi scoatem profit, pentru ca să moară de oftică unii şi alţii. Dacă nu primim acum avizele, sănătoşi să fim, că le vom primi odată şi odată... Peste doi ani, peste trei ani”, a spus Mazăre.

În ce priveşte protestele pe care Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură intenţionează să le iniţieze, în numele mediului de afaceri constănţean, împotriva anumitor taxe din Constanţa, primarul a considerat că nu poate fi vorba decît de o încercare de campanie electorală a preşedintelui instituţiei, Mihai Daraban. „Daraban îşi face şi el puţină campanie electorală. El reprezintă mediul de afaceri? Am discutat cu oamenii de afaceri din Mamaia şi toţi vor să plătească taxa de irigaţii şi celelalte taxe. Ne-am întîlnit cu ei şi niciunul nu a fost împotriva taxelor. În orice caz, repetăm la nesfîrşit aceleaşi lucruri. Părerile sînt împărţite; niciodată nu vor fi de acord 100%. Însă investiţiile pe care le facem trebuie păzite şi pentru asta ne trebuie bani. Poate ne dă Cuculeţu de la bănci”, a spus primarul.