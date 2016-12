Primăria vrea să angajeze arhitect şi contabil

Nu puţini sunt primarii din judeţul Constanţa care s-au gândit la externalizarea unor servicii în vederea reducerii cheltuielilor de personal. Dacă, pentru unii edili, înstrăinarea serviciului de contabilitate, de exemplu, este bine văzută, alţi primari ar prefera să lucreze cu proprii angajaţi. Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, s-a gândit la varianta externalizării serviciului de contabilitate încă din 2012. „Am dorit acest lucru, însă acum nu mai sunt de aceeaşi părere. Din acest motiv am trimis o solicitare către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) prin care cerem un aviz în vederea organizării unui concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Direcţiei Financiare a Primăriei Poarta Albă. Din corespondenţa pe care am avut-o până acum cu reprezentanţii ANFP, cred că vom primi avizul, astfel ca până la sfârşitul lunii noiembrie să putem organiza concursul de ocupare a postului. Dacă vine o persoană cu experienţă care să răspundă criteriilor pe care le vom cere, va fi foarte bine. În caz contrar, dacă până la sfârşitul anului nu vom rezolva această problemă, voi readuce în discuţie, în cadrul Consiliului Local, posibilitatea externalizării serviciului de contabilitate”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. El a precizat că de la nivelul Primăriei a fost trimisă către ANFP şi o a doua solicitare, dar de această dată pentru ocuparea postului de arhitect-şef al comunei. „Vorbim de asemenea despre un post vacant care trebuie ocupat. Şi aici am înţeles că nu vor fi probleme în ceea ce priveşte avizul ANFP, urmând ca organizarea concursului să aibă loc tot spre sfârşitul lunii noiembrie”, a explicat Delicoti. Primarul a adăugat că, prin completarea celor două posturi vacante de la nivelul administraţiei locale, ar fi rezolvate o parte dintre problemele de personal. „Locuitorii doresc servicii publice cât mai bune şi mai performante, însă este foarte greu să fii eficient când personalul este limitat. Ocuparea celor două posturi nu rezolvă toate problemele, însă vom putea răspunde mult mai bine solicitărilor cetăţenilor”, a afirmat Delicoti.