Primăria vrea să transforme dispensarul în centru medical

Sistemul medical din România nu se prezintă în cea mai bună formă. În zonele rurale, de exemplu, dispensarele sunt „scumpe” la vedere, iar în multe comune, farmaciile lipsesc cu desăvârșire. Așadar, sătenilor nu le rămâne decât să străbată kilometri buni până în orașele sau localitățile care au farmacii, pentru a-și cumpăra medicamentele necesare. Și localnicii din comuna Saraiu se află în aceeași situație.

CENTRU MEDICAL LA STANDARDE EUROPENE Primarul din Saraiu, Dorinela Irimia, a declarat că dispensarul nu este în stare excelentă, motiv pentru care dorește să-l renoveze și să-l extindă. „Dispensarul nostru este într-o clădire veche, care a mai fost reabilitată în trecut, dar mai are nevoie de renovări, pentru că, în urma ploilor abundente, apa s-a infiltrat în pereți. Este, totuși, o unitate de sănătate și trebuie să păstrăm curățenia. În plus, dacă tot ne apucăm să-l renovăm, vrem să-l dotăm și cu aparatură de ultimă generație, pentru că aparatele sunt vechi și nu știm câtă vreme ne vom mai putea folosi de ele. Avem și un cabinet stomatologic, pe care, de asemenea, îl vom moderniza. Avem în plan și înființarea unei farmacii, pentru că nu avem niciuna pe raza comunei. În plus, dacă bugetul ne va permite, dorim să achiziționăm și o ambulanță. Ne-ar fi de mare ajutor și un astfel de vehicul, pentru că trebuie să le oferim primul ajutor oamenilor care au probleme grave de sănătate. Nu mai vorbim și de faptul că unitatea sanitară din Saraiu funcționează drept casă de nașteri și ne-ar fi mai ușor să transportăm femeile gravide, din localitățile vecine, la dispensar. La noi au venit femei și din comunele Horia, Gârliciu, Vulturu, Pantelimon, pentru că localitățile sunt amplasate în jurul comunei noastre. Cu alte cuvinte, vrem să facem un centru medical la standarde europene. Proiectul este în faza inițierii și sper să-l implementăm anul viitor, după ce va fi aprobat bugetul local pe 2015”, a declarat Irimia.