Primăria și CJC au salvat școala din Saligny

În comuna constănțeană Saligny, școala generală din reședința de comună este formată din două corpuri de clădire. Cel vechi, având mai bine de jumătate de secol, se prezenta într-o stare precară, întrucât de-a lungul timpului nu a mai fost modernizat și a fost lăsat să se șubrezească sub greutatea intemperiilor. Cu ajutorul Consiliului Județean Constanța (CJC), primarul Ion Beiu a demarat lucrările, în vara anului trecut, la corpul vechi, după ce a primit 120.000 de euro din partea administrației județene. Activitatea școlii a fost afectată, cei 80 de elevi care învățau în clasele unității vechi fiind nevoiți să participe la cursuri nu dimineața, așa cum erau obișnuiți, ci după-amiaza. Edilul a precizat că, de la anul, programul va reveni la normal, întrucât amenajările interioare sunt pe cale de a fi finalizate. „În noul an, copiii se vor muta în clase noi. Am reconsolidat clădirea, am pus acoperiș nou, am văruit interiorul, am schimbat tâmplăria, pardoseala, iar acum mobilăm cele patru săli de curs. Cert este că totul va fi gata în timpul vacanței de iarnă, iar atunci când vor începe cursurile, vor beneficia de cele mai bune condiții de studiu. Practic, vor învăța în condiții europene. Exteriorul va fi refăcut în ianuarie, dacă și vremea ne va permite. Important este că avem toate materialele necesare pentru modernizare, așa că nu ne facem probleme privind finalizarea proiectului. Lucrările vor fi duse negreșit la bun sfârșit”, a declarat primarul Ion Beiu.