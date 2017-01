Primărie certificată pentru managementul calităţii

Primăria Poarta Albă a finalizat un proiect european privind implementarea sistemului integrat de management al calităţii de mediu, al sănătăţii şi al securităţii ocupaţionale. „Este unul din proiectele pe care le-am demarat la începutul anului 2009. A fost un proiect mult mai uşor de accesat decât celelalte. Am dorit să finalizăm acest proiect pentru ca să putem oferi locuitorilor din Poarta Albă cele mai bune servicii publice. Prin acest proiect am reuşit să instruim personalul Primăriei, să ne dotăm şi să creăm un circuit foarte bine stabilit al documentelor. Mai mult decât atât, această certificare a managementului calităţii pe care am primit-o prin implementarea acestui proiect ne va ajuta atât în relaţiile de parteneriat cu celelalte instituţii ale statului sau cele europene, dar mai ales cu cetăţenii”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. Proiectul a fost finanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, şi a avut o valoare de aproximativ 260.000 de lei. Primarul a precizat că la nivelul comunei sunt în implementare mai multe proiecte care, odată finalizate, vor contribui decisiv la dezvoltarea zonei.