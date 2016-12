Primarii au pregătit şcolile pentru începerea noului an

Deşi banii la bugetul local sunt număraţi pe degete pentru că, pe de-o parte, oamenii nu îşi mai achită taxele şi impozitele locale din cauza lipsei banilor, iar pe de altă parte, Guvernul taie din sumele alocate primăriilor, autorităţile locale sunt nevoite, cum, necum, să renoveze şi să igienizeze unităţile şcolare pentru începutul noului an şcolar. Dacă în oraşe situaţia unităţilor de învăţământ este mai bună, în mediul rural, multe clădiri sunt vechi de zeci de ani şi nu au beneficiat decât de renovări pe ici, pe colo, iar despre reabilitări complete cu bani de la bugetul local nici nu poate fi vorba, decât cu sprijinul autorităţilor judeţene. Cu chiu, cu vai, în limita unor sume mici alocate învăţământului rural, faţă de anii trecuţi când şcolile beneficiau de modernizări, măcar parţiale sau realizate pe etape, dacă nu complete, primarii constănţeni trebuie să se conformeze şi să pregătească unităţile şcolare cum pot mai bine. La Negru Vodă, Primăria a alocat 30.000 de lei pentru ca, în prima zi de şcoală, cele şapte instituţii de învăţământ din oraş (trei grădiniţe, trei şcoli generale şi un liceu) să-şi poată primi elevii în condiţii decente. „Învăţătoarele decorează din timp şcolile pentru elevii care le vor trece pragul pe 13 septembrie, când debutează noul an şcolar”, a declarat primarul oraşului, Ion Nicolin, la sfârşitul săptămânii trecute. La unităţile şcolare din Negru Vodă învaţă aprox. 1.200 de elevi, dintre care cei mai mulţi, în jur de 800, la Liceul Teoretic Negru Vodă, şi 160 de preşcolari la grădiniţa din oraş. Dacă, la Negru Vodă, primarul a putut să realizeze igienizări consistente la şcoli şi grădiniţe cu bani de la bugetul local şi fără să solicite un sprijin financiar din partea autorităţilor judeţene, nu aşa stau lucrurile şi pentru şcoala şi grădiniţa din Vulturu. Primarul comunei, Eugen Berbec, a declarat că din puţinii bani pe care îi are la bugetul local a alocat o sumă şi pentru igienizarea celor două unităţi şcolare. „Pentru lucrările de renovare şi igienizare a şcolii şi a grădiniţei din Vulturu am alocat doar 2.000 de lei, pentru că de mai mulţi bani nu dispunem, însă ambele instituţii sunt pregătite să-şi primească elevii. Problema va fi dacă vom avea sau nu cadre didactice, pentru că din acest an nu vom mai putea deconta transportul. Dar vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat primarul comunei, gândindu-se că distanţa mare faţă de Constanţa şi costurile mult prea mari îi vor determina pe profesori să evite să vină tocmai la Vulturu.