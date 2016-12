Primarii caută soluţii pentru plata salariilor funcţionarilor

Numeroase primării din judeţul Constanţa au ajuns în imposibilitatea de a plăti salariile angajaţilor, ajutorul social pentru beneficiarii Legii 416/2001, ajutorul social şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora. O parte dintre primarii constănţeni spun că nu au reuşit să ofere nici ajutorul pentru încălzire persoanelor care beneficiază de acest sprijin din partea Guvernului, pentru că nici pentru acest lucru, la fel şi pentru restul obligaţiilor, administraţia centrală nu a virat banii către administraţiile locale. „Încă nu am oferit angajaţilor Primăriei salariile pentru luna decembrie. Am primit doar 90 de milioane de lei vechi, bani cu care am plătit doar salariile celor cu posibilităţi materiale reduse“, a declarat primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru. El a mai spus că, în ultimele două luni, nu a oferit ajutorul social persoanelor beneficiare ale Legii 416/2001 şi nici indemnizaţiile asistenţilor persoanelor cu handicap. „Despre derularea de proiecte nici nu mai poate fi vorba. Încă mai avem lucrări executate şi neplătite, motiv pentru care nu putea începe derularea unora noi. În plus, oricum nu avem bani pentru a asigura cofinanţarea“, a mai spus Eugen Dumitru. El a precizat că nici decontul pentru transport nu l-a acordat cadrelor didactice din localitate încă din noiembrie, abia reuşind să le acorde profesorilor salariile pentru luna decembrie. El a adăugat că ajutorul pentru lemne nu a fost acordat beneficiarilor din comună decât pentru câteva luni, pentru lunile februarie şi martie administraţia locală rămânând fără fonduri pentru că Guvernul nu a trimis către Primăria din localitate toţi banii. „Nu puteam face diferenţe între oameni. Am acordat tuturor sume mai mici în speranţa că, până la sfârşitul acestei luni, să primim toţi banii“, a mai spus primarul. Dacă Primăria Cuza Vodă a primit măcar o parte dintre aceste fonduri, nu la fel de „norocoasă“ se poate numi administraţia locală din Peştera, unde Guvernul nu a acordat niciun leu pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzire. „Aproape că a trecut iarna, iar noi nu am primit banii pentru beneficiari. Încă îi aşteptăm, măcar să ajungă până la sfârşitul iernii. Avem probleme cu banii şi în cazul iluminatului public, probabil vom rămâne fără lumină pe străzi pe timp de noapte, pentru că nu avem resurse financiare pentru a achita facturile“, a declarat primarul comunei Peştera, Valentin Vrabie, care a adăugat că sfârşitul lui 2009 - începutul lui 2010 a prins administraţia locală cu bugetul secătuit. Edilul şef al localităţii a precizat că, pentru a plăti salariile angajaţilor Primăriei, a rugat contribuabilii care au suprafeţe mari de teren în proprietate să îşi achite impozitele şi taxele locale pentru 2010. „A trebuit să renunţăm la unele investiţii urgente pentru a veni în sprijinul acestor năpăstuiţi ai soartei. Avem o datorie morală faţă de ei şi nu îi putem abandona“, a mai spus Vrabie. În aceeaşi situaţie sunt multe dintre administraţiile locale constănţene, care încearcă să găsească soluţii de urgenţă pentru a nu ajunge în situaţia de a încuia uşa Primăriei pentru că nu au fonduri pentru continuarea activităţii.