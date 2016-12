Primarii constănţeni, dezamăgiţi de inaccesibilitatea fondurilor europene prin PNDR

Primarii constănţeni sînt dezamăgiţi de faptul că, în sesiunea din aprilie a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), din cele 33 de proiecte integrate depuse prin Măsura 3.2.2. privind renovarea şi dezvoltarea satelor nu s-a primit aprobare de la Bucureşti decît pentru unul, depus de comuna Cuza Vodă, pentru că a reuşit să obţină 80 de puncte dintr-un total de 90, chiar dacă, iniţial, toate proiectele constănţene au fost declarate eligibile şi îndeplineau criteriile cerute. Unii primari din judeţ au spus că vor depune proiectele deja întocmite dar respinse şi în cea de-a cincea sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 3.2.2. începută ieri, însă sînt convinşi că nu vor primi finanţarea necesară. În comuna Ciobanu, primarul Ioan Suciu spune că întocmise un proiect integrat pentru asfaltare şi canalizare în comună, cu o valoare de 2,5 milioane de euro, prin Măsura 322, însă pentru că nu a totalizat decît 65 de puncte din 80, acesta nu a primit finanţarea necesară. El s-a arătat dezamăgit de situaţia creată, însă a spus că va mai depune încă odată proiectul, pentru că nu îl mai costă nimic. „Ce pot să fac ca să obţin bani pentru proiecte de infrastructură? Poate dacă o să-mi crească o cetate prin mijlocul localităţii, voi putea să obţin finanţare... Altfel, nu ştiu cum. Întocmirea proiectului şi toate avizele au costat foarte mult, 120.000 de lei, la care se adaugă şi munca depusă”, a declarat Suciu. În schimb, primarul comunei Dumbrăveni, care a depus, în aprilie, un proiect integrat pentru o reţea de canalizare şi un sistem de alimentare cu apă în satele Dumbrăveni şi Furnica, ce a fost respins deşi fusese considerat eligibil, renunţă să mai depună proiectul. Primarul Gheorghe Cenuşă spune că proiectul este foarte important pentru comună, deoarece nu există un sistem de alimentare cu apă, iar oamenii îşi procură apa doar din fîntîni. Cenuşă a declarat că nu va mai depune proiectul pentru că nu crede că va primi banii necesari nici de această dată şi că va rămîne doar cu proiectul „în braţe” şi cu multă muncă depusă pe parcursul unui an întreg. „Depunem degeaba proiectele. Am cheltuit foarte mulţi bani şi am depus multă muncă iar acum ni se spune că nu avem numărul suficient de puncte? Nu avem cum să strîngem 80 de puncte, este o mare cacealma”, a declarat, supărat, primarul. Primăria Dumbrăveni strînsese doar 55 de puncte, iar reprezentanţii PNDR au primit doar proiectele administraţiilor locale care aveau proiecte însumînd 80 de puncte, un punctaj destul de mare, spun primarii constănţeni, care cu greu poate fi atins de comunele judeţului Constanţa. Cenuşă e hotărît să nu mai întocmească niciun proiect pe fonduri europene pentru că, spune el, nu mai prezintă nicio garanţie pentru investiţiile necesare în mediul rural. El spune că toate investiţiile importante făcute timp de un an, de cînd a ajuns edil-şef, le-a realizat cu multă chibzuinţă din bugetul local al comunei şi cu bani de la Consiliul Judeţean Constanţa.

Criterii pentru finanţarea proiectelor prin Măsura 322

Cea de-a cincea sesiune de depunere de proiecte pentru Măsura 322 pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare rurală primeşte proiecte între 15 iunie şi 31 iulie. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 322 este de 6.000.000 euro, însă cele mai multe proiecte care cuprind două sau mai multe investiţii de infrastructură, elaborate de primăriile constănţene, au valoare de 2,5 milioane de euro. Solicitantul de finanţare, în fapt primăriile constănţene, trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe de conformitate şi eligibilitate menţionate în noul Ghid al Solicitantului aferent fiecărei măsuri, apărut odată cu lansarea celei de-a cincea sesiuni de depunere. Pentru a fi selectat pentru finanţare, proiectul trebuie să acumuleze puncte conform criteriilor menţionate în Ghidului Solicitantului.