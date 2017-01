Primării date în judecată de Asociaţia Fair Play

Asociaţia Fair Play din Constanţa a dat în judecată 16 primării din judeţul nostru şi din alte judeţe, în baza Legii 272/2004 din care derivă drepturile copilului, pentru neplata contribuţiei pentru copiii instituţionalizaţi. Conform afirmaţiilor preşedintelui Asociaţiei Fair Play, Paula Cioceanu, statul plăteşte anual o anume sumă pentru întreţinerea copiilor. Primăriile din judeţul de pe teritoriul cărora se instituţionalizează copii sînt obligate, la rîndul lor, să plătească 25% din suma necesară întreţinerii fiecărui copil instituţionalizat, sumă reprezentînd 17 milioane lei anual. “Noi funcţionăm de 11 ani. Începînd de anul trecut, am notificat primăriile, însă reprezentanţii acestor instituţii au luat totul sub formă de glumă. Le-am adus la cunoştinţă că ne întîlnim în instanţă, ceea ce s-a şi întîmplat. Cînd s-au văzut chemaţi în instanţă, au întrebat de ce nu le-am adus la cunoştinţă. Le-am spus că nu eu trebuie să le aduc la cunoştinţă, ci juriştii din primării, de aceea există servicii de asistenţă socială în primării. Nu era de datoria mea să-i trag de mînă să-şi plătească datoriile“, a declarat Paula Cioceanu. Ea a mai spus că, după ce s-au trezit cu procese, primarii au spus că îşi vor plăti datoriile către Fair Play, dar că, deocamdată, nu au banii necesari. “Copiii au fost hrăniţi, au fost la şcoală, nu au dus lipsă de nimic. Povestea trenează din 2001, iar în 2006 am zis că nu se mai poate aşa. Nu i-am notificat din 2001, pentru că, după trei ani, datoria se prescrie, ci am luat în calcul datoriile din 2006“, a mai spus Cioceanu, care a adăugat că şi după ce li s-a adus la cunoştinţă în mod expres că trebuie să plătească anual o sumă pentru întreţinerea copiilor instituţionalizaţi, în continuare, reprezentanţii primăriilor nu au virat niciun ban. Cu penalităţi cu tot (0,30% pentru fiecare zi de neplată), Asociaţia Fair Play trebuie să primească în jur de 4 miliarde lei vechi. Primăriile date în judecată de Fair Play sînt: Adamclisi, Murfatlar, Mangalia, Ovidiu, Lumina, Pecineaga, Comana, Crucea, Ghindăreşti, Fîntînele, Deleni, Independenţa, Tortoman, Năvodari, Seineşti (Iaşi) şi Bucureşti. “În cazul acestor debite, trebuie întîi plătite penalităţile, apoi debitul curent. Sînt aici ca să apăr drepturile copiilor, ei au dreptul la bani de buzunar, la o tabără pe an, lucruri pe care nu mi le-am permis, pentru că exact această sumă a fost defalcată pe salarizare, utilităţi, întreţinerea clădirii. După ce i-au trimis la noi, nu s-au mai gîndit la ei. Era, totuşi, şi responsabilitatea lor“, a mai spus Cioceanu. La rîndul lor, primarii se apără spunînd că nu au ştiut că trebuie să plătească anual această contribuţie. “Noi nu avem niciun contract cu această asociaţie. Copiii de la Fair Play sînt copii fără posibilităţi, copii foarte buni la învăţătură, care au solicitat să fie cazaţi acolo. Cu siguranţă ne vom achita de datorii către Fair Play de îndată ce vom avea resursele financiare“, a declarat primarul comunei Adamclisi, Emilian Burcea. Preşedintele Fair Play a precizat că termenele date pînă acum de instanţă s-au soldat cu amînări, iar următorul termen este pe 10 aprilie.