Primarii de comune ameninţă cu boicotarea prezidenţialelor

Membrii Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), a cărei Adunare Generală s-a desfăşurat pînă ieri la Pavilionul Expoziţional din Constanţa, ameninţă cu boicotarea alegerilor prezidenţiale, ca urmare a faptului că guvernanţii nu le iau în considerare păsurile. La lucrările Adunării Generale a ACoR au participat, timp de patru zile, peste 250 de primari de comune din toată ţara, precum şi reprezentanţi ai Corpului Profesional al Secretarilor Comunelor din România. Membrii ACoR au redactat, ieri, un protest la adresa guvernanţilor. Preşedintele ACoR, Emil Drăghici, a declarat că protestul cuprinde criticile membrilor ACoR din România faţă de modul în care sînt trataţi de guvernanţi, care nu au participat la lucrările asociaţiei decît la nivel de secretar de stat şi director general de minister. “O astfel de atitudine, prin care oamenii cu puterea de decizie au refuzat să participe la discuţii, o considerăm ca fiind o aroganţă faţă de autorităţile administraţiei publice locale la nivelul comunelor, pe de-o parte, dar, pe de altă parte, ţinînd seama de faptul că fiecare ministru are agenda încărcată, mi se părea un lucru elementar, de bun simţ, acela că putea să trimită un mesaj scris privind incapacitatea de a participa la aceste lucrări şi cel puţin mesajul scris era anexat la lucrările adunării noastre generale. Drept urmare, considerăm comportamentul miniştrilor ca fiind o sfidare a autorităţilor administraţiei publice locale şi, în unaminitate, ACoR, sub rezerva unor elemente de încunoştiinţare ulterioare, ia în considerare chiar să blocheze alegerile prezidenţiale din această toamnă“, a declarat Drăghici. La lucrările Adunării Generale a ACoR au fost invitaţi să participe miniştrii Dan Nica, Gheorghe Pogea, Ilie Sârbu, Vasile Blaga, Ecaterina Andronescu, Elena Udrea, Nicolae Nemirschi şi Marian Sârbu. Drăghici a spus că trebuie luată o măsură radicală faţă de lipsa de receptivitate a reprezentanţiilor administraţiei centrale, iar o variantă ar fi blocarea prezidenţialelor. Preşedintele ACoR a precizat, însă, că, dacă la întîlnirea reprezentanţilor administraţiei locale cu membrii Guvernului, care va avea loc mîine, la Bucureşti, se va ajunge la soluţii prin care să se încerce rezolvarea problemelor administraţiei locale, se va renunţa la bociotarea alegerilor. “Dacă vom observa că se va întîmpla ce s-a întîmplat la sfîrşitul anului 2008, cînd am avut promisiuni şi promisiunile nu au fost duse la îndeplinire, cu siguranţă vom recurge la boicotarea alegerilor rezidenţiale”, a ameninţat acesta. Drăghici a subliniat că nemulţumirile membrilor asociaţiei sînt mari, dar că cea mai mare dintre ele este salarizarea din administraţia publică locală. “Salarizarea este prima pentru că este cea care determină subminarea capacităţii administrative a autorităţilor adminsitraţiei publice locale”, a spus el. Preşedintele ACoR a mai afirmat că în cadrul Adunării Generale au fost aprobate toate aspectele statuare aflate pe ordinea de zi şi a fost discutat şi Pactul Naţional pentru Autonomie Locală, fiind însuşită propunerea preşedintelui Traian Băsescu, făcută duminică, la deschiderea lucrărilor, ca primarul să nu conducă lucrările Consiliului Local, iar consilierii locali să nu fie aleşi uninominal. Pactul Naţional pentru Autonomie Locală ar urma să fie aprobat în cadrul unei întîlniri a reprezentanţilor Asociaţiei Comunelor cu preşedintele României şi partidele politice.