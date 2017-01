Primarii din judeţ, interesaţi de proiectul locuinţelor modulare

Programul de construire a locuinţelor sociale modulare a trezit interesul primarilor din judeţul Constanţa, care au vrut să afle mai multe amănunte despre modul cum doreşte Primăria Constanţa să implementeze acest proiect social unicat în România. În acest sens, ieri, în Mamaia, a avut loc întâlnirea primarului Radu Mazăre cu primarii PSD şi PNL din judeţul Constanţa interesaţi de acest proiect. După o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă locuinţele modulare, primarul Radu Mazăre le-a solicitat colegilor săi să urgenteze aprobarea unor hotărâri de consiliu pentru acest program. „Cei care doriţi să vă alăturaţi acestui program trebuie să vă grăbiţi, pentru că noi deja am început să facem documentaţiile necesare. Ar fi bine să facem toţi odată licitaţiile pentru containere, pentru a obţine un preţ cât mai bun. De asemenea, trebuie vorbit cu cei de la RAJA şi ENEL să vă sprijine în realizarea acestui proiect”, a declarat Radu Mazăre. În timpul discuţiilor a apărut ideea coordonării acestui program prin Asociaţia Comunelor. „Este un proiect aplicabil atât la Cumpăna, cât şi în multe alte comune din judeţul Constanţa. Vom face, prin Asociaţia Comunelor, demersurile necesare pentru a urgenta documentele”, a declarat preşedintele Asociaţiei Comunelor - filiala Constanţa, Mariana Gâju. Tot în cadrul discuţiilor, primarul comunei Seimeni, Lucian Blaj, a ridicat o altă problemă. „Cred că trebuie să vedem care este soluţia juridică cea mai bună pentru acest program, prin care Primăria să ia aceste containere şi să le ofere celor care au terenuri, dar nu au case. Este o altă soluţie. Mai ales că pe acele terenuri există racordurile la utilităţi”, a declarat Lucian Blaj. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a declarat că există şi varianta prin care Consiliul Judeţean să se implice în achiziţionarea acestor locuinţe modulare, urmând ca primăriile să plătească fiecare cota parte la acest proiect. „Pentru a nu face mai multe licitaţii, cred că se poate implica şi Consiliul Judeţean Constanţa în achiziţionarea lor, ca să se facă o singură licitaţie. Apoi, fiecare primărie să primească numărul de containere modulare pe care l-a solicitat. Trebuie studiată şi această variantă, dacă este viabilă”, a spus Cârjaliu. Primarul Constanţei a ascultat toate aceste propuneri şi i-a îndemnat pe primari să demareze cât mai repede documentaţiile necesare acestui proiect. În ceea ce priveşte punctajele după care se vor face departajările, Radu Mazăre a spus că ele se pot modifica în funcţie de situaţiile apărute. „Noi abia am demarat acest program şi deja am făcut câteva modificări. Trebuie să te adaptezi la cazurile sociale existente”, a spus Mazăre. De exemplu, tinerii proveniţi din instituţiile sociale care au împlinit vârsta de 18 ani vor primi 18 puncte, pensionarii, 15 puncte, veteranii şi văduvele de război, 20 puncte, iar persoanele cu situaţii familiale deosebite, între 0 şi 20 puncte, acordate de comisie de la caz la caz. La criteriile privind situaţia materială a solicitantului, persoanele care au un venit lunar între 0 şi 125 lei primesc 20 puncte, familiile care au un venit lunar între 126 şi 250 lei/membru, 15 puncte, familiile care au un venit lunar între 251 şi 350 lei/membru, 10 puncte etc. La criteriile privind starea de sănătate a solicitantului, persoanele încadrate cu grad de invaliditate I şi II vor primi 20 puncte, persoanele încadrate cu grad de handicap uşor şi mediu, 15 puncte, iar persoane cu starea sănătăţii deosebită, având o boală cronică alta decât a celor cu dizabilităţi, 10 puncte.