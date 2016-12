Primarii PDL din Hârşova şi Ion Corvin se alătură PSD

DOAR PRIMARI GOSPODARI Cu ceva mai mult de două luni înaintea alegerilor, PDL Constanţa a pierdut unul din primarii care ar fi putut contribui la ridicarea procentului partidului la nivel judeţean. Vorbim de primarul oraşului Hârşova Tudor Nădrag, care începând de ieri s-a înscris în organizaţia PSD Constanţa. Aşa cum spunea un membru al PDL, „avem un stil aparte de a pierde oameni valoroşi. Din păcate, PDL a pierdut Hârşova, fără nicio speranţă la viitoarele alegeri”. Anunţul trecerii primarului Tudor Nădrag la PSD a fost făcut ieri de către prim-vicepreşedintele organizaţiei judeţene PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu. „Astăzi (n.r. ieri) vreau să anunţ trecerea la PSD a unor primari. Este vorba despre primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag şi despre primarul comunei Ion Corvin, Dumitru Nedea”, a declarat Nicuşor Constantinescu. El a precizat că, spre deosebire de PDL sau UNPR, la PSD nu vin primari pentru că au fost supuşi presiunii politice. „Încă din 2008, primarul de la Hârşova, Tudor Nădrag, trebuia să candideze din partea PSD, însă atunci au fost o serie de probleme. Tot atunci am stabilit ca în 2012 să mergem la alegeri împreună. Nu avem nevoie de primari luaţi cu japca sau de primari şantajaţi cu bani de la Guvern. Avem nevoie de oameni serioşi şi gospodari, care au confirmat şi pot confirma în continuare că pot face mult mai mult pentru localităţile pe care le reprezintă”, a spus Constantinescu.

FĂRĂ PRESIUNI Tudor Nădrag a declarat, la rândul său: „Mă simt onorat să fac parte din PSD. În tot acest mandat, am fost sprijinit de CJC în proiectele oraşului Hârşova. Am primit mai mult sprijin de la CJC decât am primit de la Guvern. Am fost nemulţumit de faptul că partidul din care am făcut parte ar fi putut să mă sprijine financiar mult mai mult. Şi ca să vă dau un exemplu, eu ca primar PDL am făcut o solicitare de ajutor financiar direct către fostul premier Emil Boc. În hotărârea de Guvern care a apărut imediat după aceea, Hârşova primea 4.000 de lei. O sumă jenantă, comparativ cu banii pe care i-au primit alţi primari PDL din judeţul Constanţa”, a declarat Tudor Nădrag. La rândul său, primarul comunei Ion Corvin, Dumitru Nedea, a declarat că a fost exclus din PDL Constanţa încă din toamna anului 2011, din cauza unor divergenţe cu reprezentanţii conducerii PDL Constanţa. „Nu a făcut nimeni nicio presiune asupra mea. În urma unor discuţii cu preşedintele CJC am decis să mă alătur echipei, mai ales că în mandatul care se va încheia în câteva luni, am fost sprijinit de CJC”, a declarat Dumitru Nedea.

CANDIDAŢI DESEMNAŢI Tot ieri, secretarul organizaţiei judeţene PSD Constanţa, Cristinel Dragomir, a anunţat că lista candidaţilor pentru alegerile locale din 10 iunie este aproape finalizată. „Sunt opt localităţi în care PSD şi PNL vor merge separat în alegeri: Năvodari, Agigea, Deleni, Fântânele, Grădina, Mihail Kogălniceanu, Mircea Vodă şi Topalu. Avem 47 de localităţi unde deja s-au semnat protocoalele şi unde s-a stabilit că se va merge pe un candidat unic al USL. Şi mai avem 12 localităţi unde încă se lucrează la sondaje pentru a vedea care dintre candidaţi va fi susţinut. Bineînţeles, există posibilitatea ca şi din aceste 12 localităţi să avem candidaţi separaţi: Rasova, Pecineaga, Oltina, Nicolae Bălcescu, Corbu, Cogealac, Castelu, 23 August, Ovidiu, Murfatlar, Cernavodă, Băneasa. Mai rămân în discuţie candidaţii pentru Hârşova, Medgidia şi Mangalia”, a declarat Cristinel Dragomir. El a precizat că, la nivelul municipiului Constanţa, actualul primar, Radu Mazăre, va fi susţinut de USL, acelaşi lucru urmând să se întâmple şi la Consiliul Judeţean, acolo unde candidatul USL este Nicuşor Constantinescu. „Pentru Consiliul Local Constanţa, ponderea consilierilor PSD şi PNL va fi de 6 la 1, în timp ce la Consiliul Judeţean ponderea va fi de 4 la 1. În restul localităţilor, ponderea reprezentării în consiliile locale va fi în funcţie de sondajele realizate”, a mai spus Dragomir.