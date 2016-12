Primarii PNL din județ, încântați de ideea de a trimite oameni noi în Parlament

10:05:18 / 28 Septembrie 2016

Prea tarziu !

Pana in decembrie , liberalii vor fi decimati de catre DNA ! Ce-o sa mai ramana din PNL - neica-nimeni - nu vor trece de 15 % la parlamentare . Decaderea si decadenta PNL a inceput in 1990 si a continuat nepermis pana astazi , liberalii agatandu-se disperati de PSD in 2012 pentru supravietuire . Agatarea mai noua de FSN-PDL , va duce PNL , alaturi de PNTCD ! Liberalii sunt la distanta foarte mica de groapa istoriei , de fapt , acolo unde ajung toti ratatii politici ...