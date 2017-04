Primarii vor pensii mai mari drept spor pentru înjurături și amenințări!

Primarii, indiferent dacă sunt de comună sau oraș, s-au plâns, nu de puține ori, că salariile lor sunt foarte mici în comparație cu responsabilitatea pe care o au. Și, după ce s-au rugat de numeroase Guverne, aleșii locali au obținut promisiunea de la liderul coaliției de guvernare, Liviu Dragnea, că în acest an se va rezolva situația veniturilor șefilor administrației locale. În această idee, președintele PSD a declarat că este de neacceptat ca un funcționar dintr-o primărie să aibă salariul mai mare decât edilul-șef. „Am depus un amendament la Legea salarizării prin care dorim să mărim salariile primarilor. Pe bună dreptate, ați spus că trebuie să mărim și lefurile funcționarilor... Este foarte greu să le puteți explica românilor care trăiesc la sate că noi în continuare avem două Românii: România urbană și România rurală. Așa ceva nu mai poate fi acceptat”, le-a spus Dragnea primarilor. La rândul său, premierul Sorin Grindeanu a afirmat că primarii trebuie să aibă salarii mai mari, având în vedere responsabilitățile lor, iar acest lucru se va întâmpla prin Legea salarizării unitare. Întrebat care va fi nivelul salarial al primarilor, șeful Executivului a spus că e normal ca acesta să fie unul corespunzător. El a mai subliniat că este un lucru firesc când ai o responsabilitate, astfel că primarii, viceprimarii, președinții de consilii județene sau miniștrii trebuie să fie remunerați cum se cuvine.

EDILII VOR VENITURI MAI MARI LA BĂTRÂNEȚE

După ce și-au văzut sacii în căruță, acum primarii vor și mai mult. Potrivit România TV, aceștia cer și pensii mai mari. Ei motivează că cei aleşi în această funcţie renunţă la banii pe care i-ar putea câştiga din afaceri. În plus, edilii spun că ei şi familiile lor sunt în permanenţă ameninţați de diverși cetăţeni care nu sunt de acord cu deciziile administrative. Propunerea, susţinută fără excepţie de toţi primarii prezenţi la întâlnirea Asociaţiei Oraşelor din România, are la bază ideea unei compensări pentru interdicțiile pe care un edil ales le are pe perioada exercitării mandatului. Primarii sunt deranjaţi de faptul că, şi după cinci mandate, pensia lor este mai mică decât cea a poliţiştilor, care au dreptul să se pensioneze mai repede. „Eu cred că trebuie să avem o compensare pentru responsabilitatea pe care o purtăm, pentru riscurile pe care le avem în exercitarea mandatului atunci când ne supunem propria persoană sau familie în fața tuturor celor pe care îi reprezentăm sau care nu sunt reprezentaţi de noi“, a spus unul dintre primari, prezent la întâlnirea Asociaţiei Oraşelor din România, citat de România TV. Amintim că edilii au fost foarte aproape de a primi pensii speciale, dar o hotărâre a Curţii Constituţionale a României a blocat aplicarea unei astfel de prevederi.