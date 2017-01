Primăriile ar putea să scape casele de sănătate de taloane

Dulapurile Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa sînt ticsite cu 80.000 de taloane de sănătate, formulare tip cu ajutorul cărora se derulează Programul Naţional de Evaluare a Stării de Sănătate din România. Chiar dacă formularele ar fi trebuit să intre în posesia constănţenilor, acestea zac prăfuite în instituţia sanitară. Reprezentanţii Poştei Române nu i-au găsit acasă pe oameni, aşa că tipizatele au fost aduse, potrivit regulamentului de desfăşurare a Programului Naţional, caselor judeţene de asigurări de sănătate. Preşedintele/director al CJAS, dr. Liviu Mocanu, a explicat că singura soluţie este ca primăriile să intervină în distribuirea taloanelor de sănătate. „Pînă acum, din 80.000 de taloane care au fost aduse la noi, doar şapte mii de persoane au venit să le ridice”, explică preşedintele/director al CJAS. Precizăm că taloanele de sănătate au început să fie distribuite oamenilor imediat ce a fost demarat Programul Naţional de Evaluare a Stării de Sănătate, în urmă cu aproape un an de zile. „La întîlnirea pe care am avut-o la Galaţi, la care au participat toţi preşedinţii caselor de sănătate din Regiunea de Sud-Est, dar şi Ialomiţa, am propus semnarea unui protocol cu primăriile. Sperăm ca pînă la finele lunii acestea să se finalizeze şi să ne ajute să împărţim taloanele de sănătate tuturor celor care încă nu au intrat în posesia lor”, a mai spus dr. Mocanu.