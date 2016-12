Primăriile, calul de bătaie al Guvernului

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat că, ţinând cont de modul în care Guvernul a împărţit fondurile pentru administraţiile locale, municipiul pe care îl conduce are bani în acest an doar pentru 6 - 7 luni de funcţionare. Claudiu Tusac a spus că este incredibil felul în care gândesc guvernanţii strategia de redresare a ţării. „Guvernul ne-a pasat toate cheltuielile sociale pentru a da bine în ochii FMI, dar, pe de altă parte, noi, administraţiile locale, ne îngropăm în datorii”, a spus Tusac. El a adăugat că una a cerut şi alta a primit de la bugetul de stat. Primarul Mangaliei a explicat că, la capitolul ajutor social, statul a asigurat fonduri doar pentru 44% din necesarul cerut. Într-o situaţie similară se află bugetul pentru persoanele cu handicap, pentru care Guvernul a alocat doar 38% din suma cerută de Mangalia pentru 2010. „Bătaia de joc este la bursele elevilor, pentru care statul nu a dat un leu şi ne lasă pe noi să le acordăm. Dar e bine că Boc acordă Moldovei 100 de milioane de euro drept ajutor nerambursabil”, a adăugat Tusac. El s-a arătat nemulţumit şi de decizia de desfiinţare a unor şcoli. „La Mangalia, una dintre şcolile propuse pentu desfiinţare se află la Neptun, unde se face o economie de doar şapte milioane de lei vechi. În schimb, toţi elevii de acolo vor trebui transportaţi la Liceul Callatis din Mangalia, serviciu care ne va costa între 30 şi 50 de milioane de lei vechi. Atunci, unde este economia? Am încercat să iau legătura cu inspectorul general şcolar Elena Buhaiev, care nu catadicseşte măcar să răspundă la telefon. Parcă suntem bătaia ei de joc. Şi asta doar pentru că ea este de la PD-L, iar eu sunt social democrat”, a spus Claudiu Tusac. El a adăugat că lucrurile nu trebuie lăsate aşa cum le gândesc actualii guvernanţi.