Primăriile constănţene, gata să intervină în cazul unor ninsori masive

Primele zile din 2009 au adus mai puţină zăpadă atît în judeţ, cît şi în municipiul Constanţa, în comparaţie cu începutul anului trecut, cînd, timp de două zile, a nins în continuu, troienele blocînd mai multe drumuri judeţene şi alertînd autorităţile locale, care au acţionat pentru înlăturarea zăpezii. Chiar dacă zăpada căzută în ultimele zile nu a fost însemnată cantitativ, pe străzi aşternîndu-se doar un strat foarte subţire de nea, autorităţile constănţene şi primăriile din judeţ, echipate din timp pentru iarnă, s-au mobilizat şi pot interveni dacă va fi nevoie. Printre primăriile constănţene care şi-au achiziţionat din timp maşini pentru îndepărtarea zăpezii de pe drumurile principale din comune se numără şi cea din Cobadin. Primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi, spune că s-a pregătit pentru întîmpinarea iernii însă, deocamdată, nu a fost nevoie de intervenţia vreunei maşini pentru îndepărtarea zăpezii. „Avem un buldoexcavator pe care l-am achiziţionat în urmă cu puţin timp, pentru a-l folosi în cazul unei ierni mai grele, dar, deocamdată, nu a fost cazul. Mai avem cîteva firme care au utilaje pentru iarnă şi care ne vor ajuta dacă zăpada va fi mare”, a declarat primarul comunei. În plus, Telehoi spune că la începutul lui decembrie a încheiat şi contract de deszăpezire cu Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP), pentru a asigura intervenţia utilajelor Regiei pe drumurile judeţene din comună, dacă va fi nevoie.

Material antiderapant pentru drumuri

O altă primărie care s-a pregătit cu tot ce trebuie pentru ninsori abundente este cea a comunei Ostrov, pregătită să intervină pe drumurile publice cu un utilaj de deszăpezire şi două tractoare, care vor împrăştia material antiderapant. În acest sens, primarul din Ostrov, Niculae Dragomir, a declarat că a depozitat aprox. 100 de tone de nisip, pentru a fi împrăştiate pe drumurile din comună, în cazul unor ninsori abundente. Niculae Dragomir a adăugat că în sprijinul administraţiei publice locale vor interveni şi principalele unităţi economice din zonă, care vor pune la dispoziţie, în caz de urgenţă, atît personal, cît şi utilaje de deszăpezire. O altă administraţie locală pregătită pentru degajarea drumurilor de zăpadă este cea din Topalu, care are are în dotare un tractor cu lamă, achiziţionat în toamna anului trecut. „Am investit 46 de miliarde de lei vechi pentru achiziţionarea tractorului şi nu cred că am irosit banii degeaba”, a spus primarul comunei Topalu, Gheorghe Murat. El a adăugat că, în cazul unor ninsori abundente, Primăria va apela la ajutorul RAJDP, cu care a încheiat un protocol de colaborare. La rîndul său, primarul din comuna Gîrliciu, Constantin Cimpoiaşu, a spus că abia aşteaptă să ningă mai mult, pentru binele agriculturii. “Nu contează cît ninge, pentru că sîntem pregătiţi cu un buldoexcavator, plus nisip. Noi, cei de la sate, nu ne temem de zăpadă, pentru că ea este benefică pentru agricultură”, a spus Constantin Cimpoiaşu, adăugînd că beneficiază şi de sprijinul echipelor de deszăpezire ale RAJDP. Aceeaşi situaţie se înregistrează şi în comuna Amzacea, unde primarul Constantin Radu a luat toate măsurile pentru o eventuală degajare a drumurilor. “A nins prea puţin pentru nevoile agriculturii. Dar, chiar şi în cazul unor ninsori abundente, Primăria Amzacea dispune de un tractor cu lamă şi cupă. În plus, RAJDP a luat deja primele măsuri prin împrăştierea de nisip cu sare pe drumurile acoperite de gheaţă”, a afirmat Constantin Radu. Contractele de deszăpezire încheiate cu RAJDP sînt la latitudinea fiecărei adminstraţii locale din judeţ, acestea nefiind obligate în vreun fel, dar nebeneficiind de aceste servicii în cazul în care iarna va cerne cantităţi mari de zăpadă. Un astfel de exemplu este Primăria Topraisar, care nu a mai încheiat un astfel de contract, primarul Gheorghe Stelian spunînd că poate trece peste o iarnă grea fără intervenţia utilajelor Regiei.

Angajaţii RAJDP, pe drumurile judeţului

Angajaţii RAJDP au fost prezenţi pe drumurile judeţene pentru a împrăştia material antiderapant, în urmă ninsorii din 4 ianuarie, pentru a evita blocarea traficului auto. Directorul RAJDP, Vasile Moldovanu, a declarat că echipele Regiei au intervenit în zonele unde căderile de zăpadă au fost ceva mai abundente. „Utilajele cu material antiderapant şi cele cu lamă au fost puse imediat în mişcare. În zonele de pantă şi în curbe, dar şi în zonele unde sînt păduri şi zăpada nu s-a topit, am aruncat cu material antiderapant pentru a evita eventuale accidente. Pot spune că în zonele Băneasa, Topraisar, Tariverde, am intervenit ceva mai consistent, pentru că în acele zone a nins ceva mai mult“, a explicat Vasile Moldovanu. El a mai afirmat că Regia este pregătită să intervină în orice situaţie, precizînd totodată că RAJDP nu va interveni în localităţile unde primăriile nu au semnat actele adiţionale la contractele deja existente.

Mihaela DRAGOMIR, Tatian IORGA, Robert NENCIU