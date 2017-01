Primăriile funcţionează în regim de avarie

Nu avem cu ce, nu avem de unde, nu ştim cum ne vom descurca mai departe, pentru că abia ne plătim obligaţiile de la o lună la alta. Asta e replica pe care o auzim de la aproape orice primar pe care îl întrebăm ce mai face în şi pentru localitatea pe care o păstoreşte. Nu tu un trotuar, nu tu un drum pietruit, nu tu o şcoală reabilitată. Asta am auzit şi de la primarul oraşului Negru Vodă, Ion Nicolin, care a declarat că îi e teamă ca nu cumva primăria să intre în insolvenţă până la sfârşitul anului. „Acolo unde baza este agricultura, e greu să ai pretenţia ca o primărie să se descurce din impozitele şi taxele încasate. Am avut ceva încasări în ultima perioadă, însă nevoile sunt mult mai mari şi nu ne putem descurca doar cu ce încasăm din taxe şi impozite. Nici din alte părţi nu primim bani, pentru că nu sunt. Aşa se face că funcţionăm în regim de avarie“, a declarat Nicolin. Primarul a precizat că are nevoie de bani pentru reabilitarea unităţilor de învăţământ şi a unor drumuri ce au fost distruse în ultima vreme, dar că nu-i are şi nici nu se aşteaptă să „pice ceva în perioada următoare“. Atât el, cât şi alţi primari au atras atenţia asupra lipsei fondurilor pentru asigurarea cofinanţării proiectelor europene şi aşteaptă cu maxim interes stabilirea normelor pentru proiectele ce ar putea fi derulate în exerciţiul financiar 2014-2020. Cu toţii speră ca procedurile să fie mai permisive, pentru ca primăriile să nu mai fie nevoite să asigure TVA pentru întregul proiect, măsură care îngropa orice şansă a autorităţilor locale de a aduce bani europeni pentru modernizarea localităţilor.