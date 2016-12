Primăriile, în febra portocalie

În mai puţin de o lună, primăriile din toată ţara trebuie să predea la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organigrama şi statele de funcţii pentru fiecare administraţie în parte. Guvernul, prin Ordonanţa nr. 63/2010, care se referă la disponibilizările din administraţia publică, îi obligă pe aleşii locali să ia decizii dure şi fără precedent pentru funcţionarii publici din România, primarii fiind nevoiţi să trimită acasă mii de oameni. Pentru a pune în aplicare dispoziţiile Guvernului, primarii nu fac altceva în aceste zile decât să calculeze şi să recalculeze organigramele astfel încât să limiteze numărul de disponibilizări. Aproape toţi primarii din judeţul Constanţa au declarat că singura şansă ca oamenii să nu rămână fără slujbe este de a externaliza o serie de servicii, astfel încât să fie daţi afară cât mai puţini oameni. „Cred că asta au şi urmărit. Numai că, deşi Guvernul speră să economisească bani prin disponibilizări şi externalizarea unor servicii, înstrăinarea unor servicii publice înseamnă tot bani cheltuiţi de la buget. Asta nu înseamnă reducere”, a spus primarul Mariana Mircea. Ea adăugat că, din cele 156 de persoane angajate în aparatul propriu, trebuie să dea afară 25, dintre care aproape jumătate lucrează în cadrul Poliţiei Locale. Un alt primar din judeţ spune că Ordonanţa de urgenţă 63/2010 produce haos şi disfuncţii majore în administraţia locală. Primarul comunei Siliştea, Mihai Soare, spune că nu este normal ca primarul şi viceprimarul să fie incluşi în organigrama ce trebuie predată la ANFP. „Eu şi viceprimarul suntem aleşi de cetăţeni. Restul personalului este doar angajat. Calculele trebuiau făcute fără noi, astfel am mai fi salvat două posturi”, a afirmat Soare. El a adăugat că, în prezent, are angajate la Primărie 19 persoane, dar va fi nevoit să dea afară trei. Un alt primar nemulţumit este şi cel al comunei Topalu, Gheorghe Murat, care nici el nu este de acord cu faptul că primarul şi viceprimarul sunt incluşi în organigramă. „Cu cine mai pot eu să administrez comuna dacă pe mine mă pun să dau afară, în condiţiile în care aveam deficit de personal. În prezent am 17 persoane angajate şi sper ca ANFP să-mi accepte lista”, a spus Murat. Nici la Ghindăreşti, situaţia nu e tocmai roz. La Primărie, conform noii organigrame, trebuie să rămână 22 de angajaţi la 2.714 de locuitori ai comunei, iar 10 persoane trebuie date afară. Primarul comunei, Vasile Simion, a declarat că se va descurca greu cu 22 de oameni în Primărie pentru că volumul de muncă rămâne la fel. „Mă întreb cu ce tragere de inimă vor mai veni oamenii la muncă, în condiţiile în care vor creşte responsabilităţile şi în plus va scădea salariul. O să încercăm să acoperim volumul de muncă, treptat, însă şi aşa ne vom descurca foarte greu. Când vor veni controale de la diferite instituţii la Primărie şi vor constata că actele pe care trebuie să le întocmească administraţia locală nu vor fi gata la timp atunci să nu existe plângeri pentru că angajaţii sunt şi ei oameni şi nu pot să lucreze fără oprire”, a declarat primarul din Ghindăreşti. La Cobadin, autorităţile locale au trimis deja noua organigramă a Primăriei către ANFP care cuprinde doar 43 de posturi, din 57 câte sunt în prezent. Primarul comunei, Cristian Telehoi, susţine că numărul de angajaţi este mic, comparativ cu nevoile pe care le au cele patru sate care aparţin de unitatea administrativ teritorială Cobadin.