Primăriile nu au competenţa de a interzice etnobotanicele

„Am aflat că nişte pedelişti nătărăi mi-au adresat nu ştiu ce scrisoare ca să dau nu ştiu ce hotărâre de consiliu să închid şi să restricţionez funcţionarea magazinelor etnobotanice în Constanţa, fără ca aceşti pedelişti să citească legile”, a declarat ieri primarul Radu Mazăre, referitor la solicitarea de închidere a magazinelor de vise. Scrisoarea deschisă a fost semnată de directorul Inspectoratului Teritorial în Construcţii Constanţa, Gigi Chiru, managerul Spitalului Clinic Eforie Nord, Aurelian Ivaşcu, directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, Senol Zevri, comisarul şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, Dionisie Culeţu şi preşedintele organizaţiei municipale a PDL Constanţa, Florian Constantin. Semnatarii îi solicitau primarului municipiului Constanţa, Radu Mazăre, să promoveze o hotărâre de Consiliu Local prin care să fie interzise magazinele care comercializează produse etnobotanice. “Din acest motiv merge ţara asta aşa cum merge. Pentru că este condusă prost de nişte nătărăi la toate instituţiile, de la Guvern până jos. S-au trezit să ceară primarului, fără să aibă habar ce cer şi cui ar trebui să ceară”, a spus Mazăre. Pe de altă parte, Mazăre susţine că produsele etnobotanice reprezintă o problemă gravă în România, care trebuie într-un fel stopată. „Se câştigă bani foarte mulţi pe sănătatea celor care vor să aibă câteva momente de plăcere, dar care nu îşi dau seama că le face rău. Deocamdată aceste magazine, având în vedere cadrul legal din România, vând nişte produse legale. În primul rând, conform legii, Primăria nu autorizează decât restaurante. Magazinele nu sunt autorizate de către primării în conformitate cu legea. Din punct de vedere legal, o hotărâre de consiliu emisă în sensul interzicerii magazinelor etnobotanice nu are nicio valoare”, a explicat primarul. El a afirmat că, la Braşov, unde s-a emis o astfel de hotărâre, s-au înregistrat deja atacuri în instanţă. „Cu siguranţă, hotărârea va fi desfiinţată, iar primarul va fi acuzat de abuz de putere. Este un simplu joc de imagine pe care, poate din disperare, primarii l-au făcut fără a avea efecte. Eu, ca primar, şi secretarul Consiliului Local nu avem capacitatea şi abilitarea legală să definim ce substanţe sunt dăunătoare şi care nu sunt. Asta o face legea. Nu pot închide aceste magazine pentru că nu am instrumentul legal, nu am dreptul şi nici nu ştiu ce să închid. Problema nu este la autoritatea locală. Aceste produse trebuie definite de specialiştii Ministerului Sănătăţii, printr-o hotărâre de guvern, denumite într-un fel şi apoi interzise de la comercializare”, a mai spus Mazăre. Dar cum în România totul se face după ureche sau după cum indică fabrica de fum portocalie, mai multţi primari s-au apucat să interzică aceste magazine. România nu este singura ţară care s-a confruntat cu problema etnobotanicelor. Au fost găsite soluţii în alte ţări, Polonia, SUA, unde sunt definite şi interzise prin lege. „De ce, de la nivel guvernamental sau legislativ, unde portocaliii au majoritate şi unde îşi asumă răspunderea pentru toate trăsnăile şi dau tot felul de hotărâri de guvern, una mai elucubrantă ca alta, nu dau o hotărâre prin care să încadreze aceste substanţe şi să le treacă pe lista celor interzise? Tot ceea ce s-a făcut până acum la nivel local este apă de ploaie. Sunt hotărâri inaplicabile şi perdante în faţa instanţei. Nu au făcut decât un joc de imagine, dar ţara şi comunităţile nu se conduc după ureche şi după imagine. Din acest motiv suntem unde suntem, că se conduce după ureche. Este treaba exclusivă a legislativului sau a Guvernului dacă doreşte să termine mai repede cu etnobotanicele”, a concluzionat Mazăre.