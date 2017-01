Primăriile se confruntă cu lipsă acută de personal

O problemă majoră pe care au ridicat-o primarii din ţară în sesiunea extraordinară a Asociaţiei Comunelor din România (ACoR) vizează blocajul financiar prin reorganizarea organigramelor - OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. Potrivit prim-vicepreşedintelui ACoR, Mariana Gâju, primar al comunei Cumpăna, lipsa personalului de specialitate din aparatul primarului şi lipsa posibilităţii de angajare sunt dintre cele mai mari probleme pe care le au primăriile de comune şi se impune deblocarea acestor posturi. „Primăriile trebuie să aducă servicii de calitate în faţa cetăţeanului şi, în lipsa unui personal specializat, aceste servicii tind să lase de dorit. Ar trebui ca personalul din primării să fie proporţional cu numărul de locuitori. Şi o comună care are 10.000 de locuitori are nevoie de servicii publice de calitate conforme cu numărul locuitorilor, la fel ca oraşele sau municipiile. Pe lângă faptul că posturile sunt blocate şi nu putem angaja specialişti, cei pe care încă îi mai avem vor să plece din cauza salariilor de mizerie pe care le primesc“, a explicat Gâju. De asemenea, primarul constănţean a atras atenţia asupra descentralizării prost înţelese, care în opinia celor de la centru înseamnă o tot mai intensă centralizare. „Se constată că, de fapt, nu este descentralizare, ci centralizare şi, din acest motiv, am formulat un protest pe care l-am făcut public şi pe care l-am comunicat şi Guvernului. Sperăm ca vocile noastre să fie auzite şi, măcar de această dată, să se găsească o rezolvare la aceste probleme“, a mai spus Gâju.