Primarul a donat nevoiaşilor banii câştigaţi dintr-un proces

DECIZIE Primarul Constanţei Radu Mazăre a mai câştigat un proces, de această dată nu cu o instituţie a statului, ca în cazul proceselor cu Poliţia, ANI sau DNA, ci cu un cotidian local, Ziua de Constanţa. “Este un subiect foarte plăcut mie. Mâncătorii de rahat au fost taxaţi cu 10.000 de lei. Să vedem ce scria ziarul Ziua de Constanţa acum patru ani, 14 ianuarie 2008. “Ilegalităţile lui Dorel Vlad sprijinite de Mazăre”. După unii, trebuia să fiu băgat în puşcărie, anchetat de DNA şi toate celelalte instituţii. Mă condamnaseră mâncătorii de rahat. I-am dat în judecată pentru toate neadevărurile. Ei au spus că nu vor să se judece la Constanţa pentru că aici justiţia ar fi aservită. Au cerut strămutarea procesului, care s-a desfăşurat la Braşov. Ne-am judecat acolo, unde Judecătoria, Tribunalul şi Curtea de Apel, toate pe linie, mi-au dat câştig de cauză. În urma deciziei, cei care au scris toate neadevărurile şi ziarul în care s-au scris au fost obligaţi să îmi dea 10.000 de lei, plus cheltuielile de judecată. Am banii aici. În bunul obicei, voi dona banii celor care au nevoie”, a declarat primarul Radu Mazăre. Şi banii au ajuns la cei care au într-adevăr nevoie de sprijin.

AJUTOR Din 2000 şi până în prezent, Radu Mazăre a mai câştigat şi alte procese, banii obţinuţi ajungând la diferite cazuri sociale. Ieri, primarul le-a înmânat banii celor nevoiaşi în cadrul conferinţei de presă. “Aceştia sunt oamenii pentru care am şi redistribuit subvenţia. Nu mi s-a părut normal ca, în condiţiile în care Boc taie banii de subvenţie, eu să-i las să le crească cheltuielile de întreţinere”, a spus Mazăre. Prima beneficiară a fost Maria Şandru, o pensionară din Constanţa. “Am de plată lumina, apa, întreţinerea, şi nu am decât o pensie de urmaş de aproximativ 450 de lei. Am şi un băiat de 40 de ani care nu are serviciu şi nici pensie, fiind bolnav de schizofrenie”, a declarat Maria Şandru. Cei 2.000 de lei pe care i-a primit de la primar o vor ajuta o scurtă perioadă. Al doilea beneficiar al banilor obţinuţi în urma câştigării procesului este un băieţel din Constanţa care suferă de tetrapareză spastică. Cei 6.000 de lei oferiţi de primar au fost ridicaţi de mama copilului, Haida Cioşcu: “Băiatul meu, Cosmin, necesită tratament în Germania. Este a cincea internare în acest an. Vom merge în continuare pentru tratament. Mulţumim domnului primar că ne ajută”. Primarul i-a spus că în câteva zile va mai primi încă 10.000 de lei de la ANI, pe care cel mai probabil îi va oferi tot băieţelului. Cel de-al treilea beneficiar este o tânără nevăzătoare, Georgiana Vlad.

După ce a împărţit banii obţinuţi în urma câştigării procesului cu cotidianul Ziua de Constanţa, Mazăre a declarat: “Vă doresc să scrieţi cât mai mult şi mai prost, pentru că avem multe astfel de cazuri în Constanţa”.