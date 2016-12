Primarul aşteaptă bani de la Mediu pentru canalizarea menajeră

De când a fost ales de comunitate în funcţia de primar al comunei Oltina, Gheorghe Chirciu pare să se lupte cu morile de vânt în ceea ce priveşte obţinerea unor fonduri guvernamentale pentru proiecte de interes local. Chiar dacă a fost „refuzat” de fiecare dată pe motiv că localitatea Oltina ar fi comunitate bogată, primarul Gheorghe Chirciu a declarat că este perseverent şi că va încerca să facă tot posibilul ca să obţină bani de la Guvern pentru proiecte locale. Gheorghe Chirciu a afirmat că, la finele anului trecut, a depus un proiect pentru introducerea reţelei de canalizare menajeră în Oltina, proiect care are o valoare de un milion de euro. Primarul spune că proiectul a fost depus pe Fondul de Mediu după ce, iniţial, acesta a fost respins pe Măsura 3.2.2. a Ministerului Agriculturii. „Nu pot să stau cu mâinile în sân şi să mă plâng că nu mi se aprobă proiectele. M-au dat afară pe uşă, intru pe geam. Şi tot aşa. Dacă pe Măsura 3.2.2. am pierdut puncte pentru că suntem consideraţi o comunitate bogată, acum, în proiectul de canalizare depus la Ministerul Mediului am cuprins o cofinanţare de 25% din valoarea proiectului. Ştiu că această cofinanţare este mare, dar vom face rost de bani, numai cei de la Guvern să ne aprobe proiectul”, a spus Gheorghe Chirciu. El a adăugat că proiectul cuprinde introducerea a 13,2 kilometri de conductă de canalizare menajeră.