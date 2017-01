Primarul cere expertiză pentru strada Traian

Primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a declarat, vineri, că va solicita efectuarea unei expertize în ceea ce priveşte strada Traian. “M-am interesat de situaţia de acolo. Iniţial au fost mai multe ipoteze ale prăbuşirii malului. Unii au spus că este din cauza lucrărilor care s-au efectuat acolo. Nu este aşa pentru că respectivul proiect a fost proiectat de arhitectul Romeo Ciortan, unul dintre cei mai buni specialişti din ţară pe această problemă. Acolo există o problemă, dar care este peste puterile financiare ale Primăriei Constanţa. Este vorba de o investiţie foarte mare, de peste 100 de milioane de euro, pentru consolidarea întregului mal, bani pe care municipalitatea nu îi are. Totuşi va trebui să comandăm o expertiză care să ne spună soluţiile pe termen scurt mediu şi lung dar şi implicaţiile financiare. Trebuie de asemenea să vedem dacă se poate plăti din banii primăriei această expertiză pentru că acolo avem şi terenuri private, şi s-ar putea să vină procurorii să mă întrebe de ce am făcut acest lucru cu bani publici. Am contactat o casă de avocatură care ne va spune cea mai bună soluţie”, a declarat Radu Mazăre.