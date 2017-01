Primarul comunei Independenţa, ţapul ispăşitor al prefectului Culeţu într-un caz de retrocedare

Unul dintre subiectele dezbătute în carul şedinţei de ieri a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pămîntului a făcut referire la sentinţele civile ale Judecătoriei Mangalia, care a hotărît restituirea în natură a unor suprafeţe de teren familiei Ion şi Angela Ţolea, din comuna Independenţa. Invitat în cadrul şedinţei, primarul Independenţei, Cristea Gâscan, a declarat că se află în imposibilitatea de a pune în aplicare prevederile sentinţelor civile deoarece, la nivelul comunei, nu există rezerve de teren. Cristea Gâscan a afirmat că punerea în posesie a familiei Ţolea, care solicită restituirea în natură a 24 hectare de teren, nici nu poate fi legală, deoarece familia Ţolea a fost propusă pentru plata de despăgubiri. “Pentru a îi face pe plac, am trecut la remăsurarea parcelelor de teren ale comunei şi am găsit trei petece de pămînt. Numai că familia Ţolea, împreună cu rudele sale, m-a ameninţat şi, ulterior, m-a dat în judecată. Surprinzător, instanţa a hotărît că trebuie să plătesc daune familiei Ţolea în valoare de 600 de milioane de lei. De unde să dau eu aceşti bani? Au vrut să-mi scoată casa la licitaţie, dar cred că după recursul formulat de mine, instanţa îmi va da dreptate. Sînt în pericol de a rămîne pe drumuri. Vreau să spun că nu primarul poate să pună în posesie, ci Comisia de fond funciar de la nivel local sau judeţean. De unde să îi dăm teren acestei familii, dacă nu există? Ce pot să fac? Să iau de la alţii pămînt pentru a-l da familiei Ţolea?” Primarul din Independenţa a mai spus că instanţa l-a condamnat la plata a 100 de lei pe zi daune cominatorii pentru fiecare zi de întîrziere, pînă în prezent acumulîndu-se daune de 65.200 lei noi. Pentru că nu a putut achita această sumă, casa lui Cristea Gâscan a fost pusă sub sechestru. În cazul în care instanţa va respinge recursul primarului, locuinţa sa urmează să fie scoasă la licitaţie. Cristea Gâscan a mai spus că a fost implicat în acest caz fără niciun temei, deoarece la data la care familia Ţolea a depus cererea de retrocedare nici măcar nu era primar. "Am solicitat Judecătoriei Mangalia să ia în calcul adresa Comisiei locale de fond funciar, lucru confirmat şi de Comisia judeţeană de fond funciar, prin care am demonstrat că nu mai există rezerve de teren în comuna Independenţa. Însă, avocaţii reclamanţilor au spus că ar fi declaraţii false“, a spus Cristea Gâscan. Primarul susţine că s-a ajuns în această situaţie din cauza faptului că terenurile comunei Independenţa au fost împărţite pentru retrocedări Primăriei Cerchezu - 300 hectare, şi Primăriei Dumbrăveni – alte 300 hectare. El a cerut ieri Comisiei judeţene de fond funciar să constate faptul că Primăria este în imposibilitatea de a pune în aplicare prevederile sentinţelor civile deoarece nu mai există rezerve de teren pe raza comunei. Cererea primarului comunei Independenţa s-a lovit însă de refuzul prefectului Dănuţ Culeţu, care i-a solicitat lui Gâscan să aplice hotărîrea instanţei, fără a ţine cont că la nivelul comunei Independenţa nu mai există teren disponibil. Prefectul a hotărît ca dezbaterea acestui caz să fie reluată în şedinţa de săptămîna viitoare a Comisiei de fond funciar, cînd vor fi invitate toate părţile implicate. “Am sperat că o să găsesc înţelegere la Comisia judeţeană de fond funciar, dar prefectul Culeţu s-a luat de mine că nu aplic hotărîrea judecătorească de punere în posesie a familiei Ţolea. Cum aş putea să aplic hotărîrea din moment ce nu mai există teren disponibil pe raza comunei?“, a mai spus primarul Cristea Gâscan.