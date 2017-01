Primarul Constanţei i-a felicitat pe viitorii funcţionari publici

Absolvenţii Facultăţii de Administraţie Publică şi Ştiinţe Economice (FAPSE) din cadrul Universităţii „Andrei Şaguna” au avut parte de o surpriză plăcută cu ocazia cursului festiv. Evenimentul, care a marcat încheierea anilor de studiu universitar, l-a avut ca principal invitat pe primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre. După ce i-a felicitat pe studenţi pentru absolvirea facultăţii, edilul Constanţei le-a dat cîteva sfaturi viitorilor funcţionari publici. „În această meserie veţi lucra cu oameni, iar oamenii sînt invidioşi. Veţi trece prin momente grele. Să nu uitaţi niciodată că Dumnezeu este sus şi vede tot binele pe care îl faceţi. Tocmai de aceea, sfatul meu este să faceţi cît mai mult bine. De asemenea, trebuie să încercaţi să judecaţi lucrurile cu o minte deschisă. Majoritatea funcţionarilor pe care i-am întîlnit de-a lungul celor opt ani de zile au mintea îngustă. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu am putut face tot ce mi-am propus. În tot ceea ce voiam să fac mi se spunea că nu se poate”, a afirmat primarul Mazăre. El a adăugat că, în prezent, Primăria Constanţa are 70 de posturi vacante şi are nevoie de oameni care să se gîndească la binele oraşului şi al constănţenilor. Rectorul Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari i-a acordat primarului Radu Mazăre titlul de membru de onoare al Senatului Universităţii şi medalia omagială „Mitropolitul Andrei, baron de Şaguna”.