Primarul de la Poarta Albă a fost demis

O vorbă românească spune că e bine să ai drumul tău şi să nu urmezi „turma“ pentru că doar aşa te poţi evidenţia. Sunt cazuri însă în care această regulă e mai bine să fie ignorată, mai ales când „trendul“ te duce pe un drum sigur. Ba mai mult, îţi salvează chiar pielea. Unii preferă însă să fie mai... speciali. A ales să fie special şi primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, care în urmă cu ceva vreme a ales să renunţe să se mai judece cu Agenţia Naţională de Integritate, care îl acuza de incompatibilitate pentru că, în 2008, a deţinut în acelaşi timp funcţia de primar şi pe cea de membru în Consiliul de Administraţie al SC RAJA SA. În aceeaşi situaţie cu el se află majoritatea primarilor din judeţ, însă nici măcar unul nu a renunţat la procesul în care îşi susţine nevinovăţia. S-au înregistrat şi rezultate. Favorabile primarilor. Unii, chiar dacă au fost suspendaţi din funcţie (un exemplu ar fi fostul primar al municipiului Mangalia Claudiu Tusac), dar chiar şi aşa, au obţinut apoi în instanţă hotărâri care au anulat actele ANI. Revenind la Delicoti, în urma acţiunii sale de a renunţa să se judece cu ANI, Curtea de Apel Constanţa a decis că Agenţia are dreptate, motiv pentru care el trebuie suspendat din funcţie. Drept urmare, Prefectura Constanţa a emis un ordin prin care se constată încetarea de drept a mandatului edilului de la Poarta Albă.

CONTRE INUTILE Când s-a trezit suspendat, primarul a trimis o scrisoare prefectului Eugen Bola, în care îl acuză că ar ignora şi încălca prevederile legale. „Am fost atât de naiv încât am îmbrăţişat ideea că prefectul (apolitic) este garantul aplicării legii fără să ţină cont de culoarea politică a aleşilor locali. M-am înşelat“, scrie Delicoti în scrisoarea trimisă prefectului. Mai mult, acesta reclamă faptul că raportul ANI a rămas definitiv în iulie anul trecut şi că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, el ar fi putut fi suspendat din funcţia de primar în maximum şase luni şi nu după un an. Replica nu a întârziat să apară din partea prefectului. „Am primit adresa de la ANI în 27 mai, iar informarea din partea Curţii de Apel Constanţa ne-a parvenit în 28 mai. Am luat această decizie pentru că, în mod inexplicabil, Vasile Delicoti a renunţat la procesul cu ANI şi, drept urmare, a rămas în vigoare rezoluţia Agenţiei. Viceprimarul a preluat toate atribuţiile primarului, iar în 90 de zile trebuie să organizăm alegeri locale parţiale“, a declarat Bola. Având în vedere că Delicoti a anunţat că va sesiza autorităţile competente ale statului, inclusiv Corpul de Control al primului ministru, Bola a explicat că decizia Prefecturii poate fi anulată doar printr-o hotărâre a instanţei.