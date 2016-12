Primarul din Bălcescu a pierdut procesul cu ANI

CONFLICT DE INTERESE Unul dintre cei 40 de edili din judeţ pe care Agenţia Naţională de Integritate (ANI) i-a găsit ca fiind incompatibili a pierdut o primă bătălie cu Agenţia, care a fost acuzată în dese rânduri că ar face jocurile politice ale preşedintelui Băsescu. Mai concret, Curtea de Apel Constanţa a respins contestaţia formulată de primarul comunei Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, împotriva deciziei ANI prin care era declarat incompatibil. Dacă 37 dintre primari au fost incriminaţi de ANI pentru că şi-au permis să reprezinte comunităţile în Adunarea Generală a Acţionarilor la RAJA SA, primarul din Nicolae Bălcescu este acuzat de ANI că s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010, întrucât a exercitat simultan funcţia de primar şi funcţia de administrator al SC Panminada SRL şi al SC Pavicom SRL. Referitor la aceste acuze, edilul Bălan a spus că este vorba despre o incompatibilitate din mandatul trecut. „De fapt, a fost o eroare, pentru că am pus un prieten să mă scoată din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului ca administrator la respectivele societăţi, dar am avut surpriza neplăcută să constat că nu s-a întâmplat acest lucru. Asta este, mergem înainte. Însă eu nu am reprezentat în niciun fel acele societăţi după ce am fost ales primar”, a spus Viorel Bălan.

RECURS În continuare, primarul din Nicolae Bălcescu a spus că, deşi a pierdut o bătălie cu ANI, nu a pierdut şi războiul. „Deşi mi s-a respins contestaţia, am dreptul la recurs, pe care trebuie să-l fac în 15 zile. Deocamdată nu ştiu la ce instanţă voi înainta cu acest recurs, dar voi afla după ce mă voi consulta cu avocatul. Vom vedea care sunt paşii de făcut”, a spus Bălan. El a adăugat că, la fel ca şi colegii săi, speră să-şi găsească până la urmă dreptatea în justiţie.