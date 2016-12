Primarul din Bărăganu - și fără islaz, și amendat

Dacă ne gândeam cumva că primăriile Bărăganu și Mereni au îngropat securea războiului și că scandalul terenurilor-fantomă din comuna Bărăganu s-a terminat, ei bine, nu. El continuă. După mai bine de trei ani de luptă cu reprezentanții instituțiilor statului, de la judecători, procurori, polițiști până la inspectori de cadastru, dar și cu Primăria Mereni, care își adjudecase 406 hectare de teren ce nu-i aparțineau și care a fost acționată în judecată, lucrurile păreau să reintre în normal. Doar păreau, pentru că obligația autorităților locale de a pune în aplicare Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a proprietăților preluate abuziv, a precipitat lucrurile, așa că povestea a luat alte întorsături. Mai exact, a făcut să curgă câteva amenzi. Una, de 10.000 de lei, a fost aplicată de prefectul Constanței, Constantin Ion, primarului comunei Bărăganu, Titu Neague, pentru refuzul de a semna anexele în care cele 406 hectare care sunt în litigiu figurau ca aparținând comunei Bărăganu, dar în granițele comunei Mereni. Nu doar atât. Prefectul a emis un ordin prin care primarul va fi schimbat din funcția de președinte al Comisiei locale de inventariere a terenurilor.

CINE ARE DREPTATE? Părerile sunt împărțite cu privire la această situație. Pe de o parte, primarul spune că, dacă ar fi semnat acele anexe, ar fi însemnat că recunoaște granițele celor două comune pe care el le-a contestat în instanță. Asta cu atât mai mult cu cât Neague este foarte aproape de a câștiga definitiv procesul prin care cere refacerea granițelor comunei. „În 2003, când a fost reînființată comuna Bărăganu (fiind desprinsă din comuna Mereni), s-a stabilit ca granițele să fie cele din 1968. În 2010, ele au fost modificate, iar acum, o expertiză topo a stabilit că granițele trebuie să fie cele din 1968. Procesul este în derulare. Am refuzat să semnez și pentru că prefectul are dreptul să ceară printr-un ordin refacerea hotarelor, chiar dacă nu există o decizie definitivă din partea instanței. După refacerea granițelor putem semna toate anexele, iar Legea 165 poate fi aplicată“, a declarat Neague, care a adăugat că va contesta în instanță și va cere suspendarea și anularea amenzii și a ordinului de schimbare din funcția de președinte al Comisiei, fapt care va duce la blocarea punerii în aplicare a Legii 165. Pe de altă parte, prefectul spune că situația poate fi rezolvată fără a se aștepta hotărârea instanțelor privind granițele localităților. „Acele anexe pot fi semnate, dar cu obiecțiuni, în sensul că, după ce instanța se va pronunța, se pot reface. Oricum, semnarea lor nu afectează cu nimic cursul procesului aflat pe rolul instanțelor. Nu putem bloca o procedură care se derulează la nivelul întregii țări din cauza unei situații excepționale“, a declarat Constantin Ion.

Amenzi pentru conducerea OCPI

Înainte de a primi amenda și de a se fi cerut schimbarea din funcția de președinte al Comisiei locale de inventariere a terenurilor, primarul din Bărăganu a amendat cu 10.000 de lei conducerea Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru că nu a trecut în anexele cu pricina solele ca fiind în curtea Bărăganului. „OCPI și Prefectura recunosc titlul de proprietate pe care îl deținem și granițele ca fiind cele din 1968, dar nu pornesc procesul de regrănițuire, invocând faptul că acest lucru se face în urma unei decizii a instanței. Cele două instituții au obligația de a face regrănițuirea și de a respecta Legea nr. 675/2002, prin care s-a reînființat comuna Bărăganu“, a mai spus Neague. Scandalul din Bărăganu a devenit un izvor nesecat de informații cu privire la cum se pot „îngropa“ terenuri care ori nu figurează în ograda niciunei localități, ori figurează ca islazuri, dar în realitate sunt terenuri agricole ce sunt lucrate de cine trebuie. Revenim curând cu alte detalii din scandalul care trenează de mulți ani și nu pare să se oprească aici.