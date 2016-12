Primarul din Cernavodă, trimis în judecată

18:27:37 / 10 Iunie 2015

asta e

Cadiu i-l baga in toate dosarele penale, tot Cadiu a fost motivul pierderilor alegerilor in 2008. Aveam o impresie buna despre hansa, dar, vad ca tine in brate toti infractorii. Pacat de el, ca, datorita lui cadiu o sa faca pana la urma inchisoare