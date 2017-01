Primarul din Costineşti le-a răpit copiilor din comună posibilitatea unei excursii gratuite

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, demarat în urmă cu două săptămîni, la iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), a continuat ieri, cînd a venit rîndul copiilor din comunele Tuzla şi Agigea să viziteze Constanţa. În ciuda faptului că toţi copiii din judeţ care au beneficiat pînă acum de acest program s-au declarat extrem de încîntaţi şi au plecat acasă cu amintiri foarte frumoase, există şi primari care au refuzat să răspundă pozitiv la invitaţia CJC. De exemplu, primarul din Agigea, Ion Ioniţă, nu s-a implicat în acest program, însă copiii au reuşit să ajungă la Constanţa datorită demersurilor viceprimarului comunei, Dan Ştefan Chiru. În schimb, primarul de la Costineşti, Traian Cristea, a decis să le răpească copiilor din localitate posibilitatea de a vizita, în mod gratuit, principalele obiective tursitice de la malul mării. “Împreună cu colegii mei din CJC, ne ocupăm de bunul mers al acestei acţiuni, prin care copiii din judeţ au posibilitatea să ia parte la o excursie adecvată vîrstei lor şi în care se simt extraordinar. Din păcate, primarul din Costineşti, din motive necunoscute nouă, a decis ca micuţii din localitate să nu participe la această acţiune. Nu ştim dacă în spatele deciziei sale stau motive politice sau de altă natură, dar cert este că primarul a privat peste 50 de copii din Costineşti de şansa de a petrece, în mod gratuit, o zi de neuitat la Delfinariu, Aqua Magic şi circ”, a declarat inspectorul din cadrul CJC, Radu Volcinschi. Conform programului finanţat de către CJC, 4.000 de copii din zona rurală a judeţului beneficiază, pînă la sfîrşitul lunii august, de excursii gratuite în Constanţa, incluzînd vizionarea programelor oferite de Delfinariu, Planetariu, Acvariu, Aqua Magic şi circul Praga. “Eu personal m-am ocupat, pe plan local, de organizarea acestui eveniment şi de mobilizarea copiilor din comună. Ştim cu toţii care este situaţia în comuna Agigea şi că lucrurile frumoase se organizează mai greu aici. Copiii au fost foarte nerăbdători să vină la Constanţa, pentru că au văzut în presă cum s-au distrat copiii din comunele care au participat în săptămînile trecute la acest program. Sper ca CJC să reia această iniţiativă frumoasă şi să dea posibilitatea unui număr mai mare de copii să beneficieze de o astfel de excursie”, a declarat viceprimarul comunei Agigea. De departe, cei mai fericiţi au fost copiii. “Nu am mai fost pînă acum la Acvariu, la Aqua Magic sau la circ. La Delfinariu am mai fost cu părinţii mei, dar am vrut foarte mult să revăd delfinul. Îmi place foarte mult în excursie”, a spus Maria Şeuleanu, o fetiţă de 6 ani, din Agigea. Şi copiii mai mari au fost la fel de încîntaţi de faptul că au avut ocazia să viziteze municipiul Constanţa alături de colegi şi profesori. “Astăzi este ziua mea şi mă bucur foarte mult că am primit un cadou aşa de frumos. De cînd am aflat că vom merge în excursie la Constanţa, am fost foarte nerăbdător, mai ales că pînă acum nu am mai avut posibilitatea să vizitez parcul Aqua Magic”, a spus Mihai Ganea, de 14 ani, din Tuzla.

Aproape de sfîrşitul excursiei, copiii au mai avut parte de încă o supriză: vizita preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, care a dorit să se asigure că micuţii se bucură din plin de excursie. “Am venit în mijlocul copiilor ca să văd cum se desfăşoară programul iniţiat de CJC şi care este reacţia micuţilor şi a cadrelor didactice însoţitoare. Spre bucuria mea, am văzut că micuţii sînt foarte încîntaţi de acest program. Personal, nu am crezut pînă cînd am demarat acest program că mai există în judeţ copii care nu au văzut pînă acum Constanţa şi marea”, a declarat preşedintele CJC. El a profitat de ocazie pentru a se interesa care sînt doleanţele copiilor şi ale cadrelor didactice în legătură cu condiţiile din unităţile de învăţămînt. “Am discutat cu cadrele didactice din Tuzla şi am aflat că au nevoie de o sală de sport. Le-am spus că în proiectul de dezvoltare al judeţului este prevăzută construcţia unor săli de sport noi în Tuzla şi în Agigea. În plus, a fost semnat un acord care prevede ca, în 2010, să se joace la Constanţa sporturile Mării Negre, lucru care va duce la dezvoltarea infrastructurii sportive a judeţului”, a specificat Constantinescu.