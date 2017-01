Primarul din Limanu, amendat cu 20.000 de lei

Primarul comunei Limanu a fost amendat, ieri, de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC), cu 20.000 de lei, pentru încălcarea mai multor prevederi legale. Directorul ISC, Gigi Chiru a declarat: “Amenda a fost dată din mai multe puncte de vedere. În primul rând, primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea, a emis autorizaţii de construire fără ca beneficiarii să fi avut avizele şi acordurile necesare conform legislaţiei în vigoare. De asemenea primarul nu s-a preocupat de organizarea şi exercitarea controalelor privind regimul de construire. Al treilea motiv pentru care am decis amendarea primarului a fost neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de ISC privind demolarea unor construcţii abuzive”. Primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea, a declarat că nu are cunoştinţă despre o asemenea amendă. “Nu doresc să comentez ceva ce încă nu ştiu. Nu am fost înştiinţat despre aşa ceva”, a spus Urdea. El a afirmat că vizita ministrului Turismului, Elena Udrea, ar putea fi motivul acestei amenzi. “Doamna ministru trebuia să vadă cum arătau staţiunile 2 Mai şi Vama Veche acum cinci ani, pentru a putea face acum diferenţa. Recunosc că există construcţii care nu arată tocmai bine, dar asta nu este vina mea, pentru că au fost făcute cu mult înainte de a fi eu ales primar”, a declarat Udrea. El a precizat că, până în prezent, strategiile în turism s-au schimbat de câte ori la conducerea ministerelor a venit altcineva. “Faptul că Elena Udrea doreşte să facă o sistematizare cu specific pentru fiecare staţiune nu este un lucru rău, dar trebuie luate în calcul şi deciziile luate de ceilalţi miniştri”, a mai spus Urdea.