Primarul din Mereni, în conflict cu cîţiva consilieri locali

Primarul comunei Mereni este acuzat că iroseşte banii publici pe investiţii inutile sau pe care nu le duce la bun sfîrşit. Cîţiva consilieri locali din comuna Mereni susţin că primarul liberal Gheorghe Chiriac a investit bani în proiecte pe care, ulterior, le-a abandonat. Una dintre aceste investiţii este chiar staţia de clorinare, proiect finalizat în 2002, dar care nu s-a soldat cu punerea în funcţiune a staţiei. De asemenea, consilierii s-au arătat indignaţi de faptul că în localitate au fost făcute investiţii cu valori mult peste preţul pieţei. Consilierul PNŢCD Ştefan Rădulescu a declarat că a făcut în numeroase rînduri sesizări către Prefectura Constanţa, în vederea delegării unui reprezentant la şedinţele de consiliu local, însă nu a venit nimeni niciodată. “Primarul taie şi spînzură în comună după bunul plac. Maşina Primăriei este folosită de primar în interes personal, fără a-şi justifica deplasările. Prefectul e coleg de partid cu primarul, prin urmare nu a răspuns la niciuna din sesizările pe care noi le-am făcut“, a declarat Rădulescu. Consilierul PNŢCD a mai spus că, pentru şedinţele de consiliu local, consilierii nu primesc niciodată documentaţia completă pentru proiectele de hotărîri dar, cu toate acestea, consilierii votează fără a putea avea drept de apel. “Dacă nu ridică mîna să voteze, primarul le face un scandal monstru şi pînă cînd nu votează hotărîrea respectivă nu au linişte. În plus, de foarte multe ori ia decizii în numele consilierilor şi abia apoi vine în şedinţele de consiliu cu hotărîrea“, a spus Rădulescu. În plus, consilierul a spus că nici măcar maşina care a fost primită din partea Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului pentru transportul copiilor nu este folosită în scopul declarat al acesteia, ci tot în interesul personal al primarului şi al Primăriei. Rădulescu a adăugat că a făcut numeroase sesizări şi la Curtea de Conturi. În replică, primarul Gheorghe Chiriac răspunde tuturor acestor acuzaţii. În ceea ce priveşte staţia de clorinare, el a declarat că a preluat proiectul, care a fost început în anul 1997, însă funcţionarea staţiei implică alte costuri pe care, în acest moment, nu le poate susţine. “Nu am folosit această staţie pentru că ar însemna să suplimentăm fondurile. Problema reală este că ar trebui să schimbăm toate conductele de apă, pentru că au o vechime de cel puţin 40 de ani şi în acest sens am elaborat un proiect în baza Ordonanţei 7/2006. Acum aşteptăm să primim fondurile pentru a ne apuca de lucru“, a declarat Chiriac. În ceea ce priveşte faptul că primarul ar fi folosit maşina destinată transportului copiilor în interes personal, Chiriac a precizat că nici măcar nu s-a urcat în autovehicul. “Am folosit maşina pentru a duce echipa de fotbal a comunei la un meci în altă localitate. Dacă nu foloseam maşina pe care o avem, ar fi însemnat să folosim bani din bugetul local pentru această deplasare, fapt care ar fi fost mult mai costisitor“, a spus primarul. El a adăugat că şi celelalte acuzaţii care i se aduc sînt nefondate.