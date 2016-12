Primarul din Miercurea Ciuc ar fi primit 10.000 euro lunar de la firma care taxează parcarea

13:29:27 / 29 Aprilie 2015

La Targu Secuiesc este la fel

Buna ziua. In mun. Targu Secuiesc este aceeasi situatie. Primarul municipiului a concesionat locurile de parcarea respectivei firme si i-a acordat dreptul de a aplica santiuni contraventionale in domeniul circulatiei pe drumurile publice. Hotararile de consiliu local au fost anulate definitiv in instanta si exista zeci de plangeri penale inregistrate iar autoritatile penale nu fac nimic pentru a stopa activitatea ilegala. Angajatii firmei SC CITY PARKING SRL vin noaptea pe ascuns si golesc aparatele de taxat de bani si pun tichete, desi nu este nimeni obligat sa plateasca parcarea intrucat HCL-urile sunt anulate iar contractul incheiat cu primaria este nul. Parchetul si politia au fost instintati cu privire la activitatea ilegala inca de acum un an de zile si nu au facut nimic nici pana acum cand exista hotarari definitive si irevocabile de anulare.