Primarul din Mircea Vodă, condamnat într-un alt dosar cu terenuri

Ultimii trei ani au fost nefaşti pentru primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu. În martie 2012, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au finalizat cercetările în dosarul penal întocmit pe numele lui Dumitru Dedu. Potrivit anchetatorilor, în 2009, primarul a făcut posibilă trecerea unui teren de 288 de hectare în administrarea Consiliului Local Mircea Vodă, în baza unor acte false. Mai mult, ar fi demarat predarea de parcele foştilor proprietari, deşi terenul s-ar fi aflat în concesiunea SC Fruvimed SA. Dacă 2012 a fost anul în care s-au făcut cercetările, în 2013 au început să curgă condamnările pentru primarul din Mircea Vodă. Nu în dosarul amintit, pentru că acesta a fost restituit procurorilor. Un alt dosar, pentru care Dedu a primit, în luna noiembrie, o condamnare de un an şi şase luni cu suspendare, este cel în care edilul-şef din Mircea Vodă este acuzat de fapte de corupţie. Mai exact, primarul Dedu a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, el fiind acuzat de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene. În acelaşi dosar, Cristina Căluian, secretarul Primăriei conduse de Dumitru Dedu, a fost acuzată, printre altele, de fals material în înscrisuri oficiale, în formă agravată, şi fals intelectual, fapte pentru care a primit şi ea o pedeapsă de un an şi şase luni de închisoare cu suspendare. Deciziile sunt definitive şi nu pot fi atacate cu recurs.

ALTĂ CONDAMNARE Nici 2014 nu pare a fi un an mai bun pentru primarul din Mircea Vodă. Nu mai departe de marţi, magistraţii l-au condamnat pe Dumitru Dedu, într-un alt dosar, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual şi uz de fals. Şi în acest dosar, secretara Primăriei, Cristina Căluian, a fost condamnată la o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi fals intelectual. În cazul amândurora, condamnarea este definitivă. Chiar dacă respectă deciziile magistraţilor, primarul spune că este nevinovat. „Nu am ce face decât să accept hotărârea judecătorilor. Eu nu am făcut altceva decât să emit o Hotărâre de Consiliu Local pentru intabularea unui teren, care ulterior s-a dovedit că se suprapunea cu terenul unei alte persoane. HCL putea fi emisă de orice consilier. Hotărârea de CL a fost aprobată, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a emis cadastrul şi nu a sesizat că terenurile s-ar suprapune, dar nu pot face nimic mai mult decât am prezentat instanţei“, a declarat Dumitru Dedu. În plus, primarul a precizat că aşteaptă decizia instanţei şi că, în funcţie de motivare, va încerca să găsească o soluţie de a ataca decizia Curţii de Apel Constanţa.