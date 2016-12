Primarul din Năvodari, 30 de zile în spatele gratiilor

Un an și jumătate a petrecut în libertate Nicolae Matei, primarul orașului Năvodari, după ce a fost eliberat în aprilie 2013 din închisoare, unde ajunsese sub acuzația că i-ar fi dat mită șefului Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța de la acea vreme, cms. șef Valentin Burlacu. Acum, edilul s-a întors în spatele gratiilor, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, ieri, încarcerarea sa într-un nou dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) Constanța. Magistrații instanței supreme au admis propunerea de arestare preventivă a lui Nicolae Matei pentru 30 de zile, casând astfel hotărârea Curții de Apel Constanța, prin care s-a dispus ca primarul din Năvodari să fie lăsat în libertate, sub control judiciar pe cauțiune. Decizia este definitivă. Nicolae Matei a fost încarcerat ieri în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. Procurorii au cerut și arestarea preventivă a lui Isidor Gurgu, cumnatul lui Matei, inculpat în același dosar, însă judecătorii au decis cercetarea acestuia în libertate, sub control judiciar, pe cauțiune. Gurgu trebuie să depună 10.000 de lei în contul Ministerului Justiției, în caz contrar riscând să ajungă în spatele gratiilor. Nicolae Matei este anchetat pentru abuz în serviciu, tentativă de abuz în serviciu și dare de mită, iar Isidor Gurgu pentru spălare de bani și complicitate la tentativă de abuz în serviciu.

ACUZAȚIILE ANCHETATORILOR Procurorii anticorupție spun că Nicolae Matei le-ar fi retrocedat proprietarilor unor terenuri extravilane arabile, pe care aceștia le revendicaseră, terenuri intravilane, "cu o valoare mult superioară", situate pe malul Mării Negre. Ulterior, susțin anchetatorii, cele mai multe dintre aceste proprietăți ar fi ajuns în posesia primarului năvodărean, prin intermediul unor persoane din anturajul lui. O altă învinuire adusă lui Matei se referă la o afacere pe care edilul ar fi pus-o la cale alături de cumnatul său. Procurorii spun că primarul i-ar fi vândut lui Gurgu trei terenuri aparținând domeniului privat al orașului Năvodari, la prețuri derizorii. Oamenii legii susțin că Isidor Gurgu a știut că a achiziționat bunurile la un preț mai mic decât cel real. De asemenea, edilul este acuzat că ar fi fost implicat în finanțarea ilegală a clubului de fotbal Săgeata Năvodari, în perioada 2010-2014. Totodată, spun anchetatorii, Matei i-ar fi dat fiicei unui judecător constănțean un teren de 500 mp în Năvodari, scopul acestui demers fiind legat de „îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle de serviciu ale magistratului”. Prejudiciul total cauzat Primăriei Năvodari este estimat la 111.475.741 de lei.

SUSPENDARE Contactat telefonic, prefectul județului Constanța, Radu Volcinschi, a declarat, pentru „Telegraf”, că așteaptă să fie înștiințat oficial despre hotărârea judecătorilor. „Trebuie să primim, mai întâi, decizia instanței, în scris, după care, în termen de 48 de ore de la comunicare, voi emite ordinul de suspendare din funcție a primarului Nicolae Matei ”, a precizat Radu Volcinschi.