Primarul din New York, mortal pentru o... marmotă!

Bill de Blasio, primarul metropolei New York, este acuzat de moartea unei marmote celebre, care a decedat după ce a căzut pe sol, fiind scăpată din mâini de politicianul american, care are o înălţime de aproape doi metri! Incidentul, care face obiectul multor comentarii pe Twitter, datează din 2 februarie. În acea zi în care se celebrează Groundhog Day - Ziua Marmotei sau Stretenia pe meleagurile noastre, primarul new-yorkez trebuia, aşa cum cere tradiţia, să îl aducă la New York pe Chuck, o marmotă celebră de la Grădina Zoologică din Staten Island, pentru o şedinţă fotografică. Potrivit credinţei populare, dacă marmota îşi vede umbra atunci când iese din vizuina sa, iarna va mai dura încă şase săptămâni. Dacă nu îşi vede umbra, atunci primăvara va sosi devreme în acel an. Însă, în acest an, micuţul rozător a căzut pe sol, fiind scăpat din mâini de primarul din New York, care are o înălţime de 1,95 metri.

Marmota Chuck a murit o săptămână mai târziu, în urma unor răni interne grave, a aflat, zilele trecute, publicația ”The New York Post”. Potrivit acestui cotidian, directorii de la Grădina Zoologică din Staten Island, subvenţionată în procent de 50% de către Primăria din New York, a ascuns adevărul, spunând presei că marmota a murit din cauze naturale. ”Nu eram la curent cu moartea marmotei Chuck, dar suntem dezolaţi de această pierdere”, a declarat un purtător de cuvânt al Primăriei, citat de aceeaşi publicaţie. ”Primul scandal al administraţiei de Blasio”, a comentat, amuzat, un internaut pe contul său de Twitter. ”Primarul are mâinile pătate cu sângele unei marmote”, a scris un alt internaut. La rândul său, revista ”The New York Magazine” a ironizat această ”poveste care promite să devină Watergate-ul generaţiei noastre”, o aluzie la scandalul politic care a condus la demisia, în anul 1974, a preşedintelui american Richard Nixon.