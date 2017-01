Primarul din Nicolae Bălcescu, cercetat şi pentru ultraj!

Viorel Bălan, primarul pdl-ist din comuna Nicolae Bălcescu este cercetat pentru mai multe infracţiuni, printre care şi ultraj. Potrivit purtătorului de cuvînt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, inspectorul Radu Croitoru, Bălan a fost încătuşat vineri de poliţiştii din comuna Mihail Kogălniceanu întrucît a refuzat să oprească la semnalul agenţilor rutieri, forţîndu-i pe aceştia să îl urmărească într-o cursă prin toată localitatea M. Kogălniceanu. Urmărirea s-a terminat în parcarea unui hotel din capătul celălalt al comunei, la ieşirea spre Constanţa. Aici, Viorel Bălan a negat că ar fi condus autoturismul respectiv - Audi A6 cu nr. CT 73 BLN - şi a refuzat să se legitimeze în faţa echipajului de poliţie. Mai mult, a refuzat şi testul cu aparatul Drager, pentru depistarea alcoolemiei în aerul expirat, în contextul în care, susţin poliţiştii, emana un puternic miros de alcool. Şeful Poliţiei din Mihail Kogălniceanu, insp. pr. Laurenţiu Carp, a povestit că Viorel Bălan i-a ofensat pe poliţiştii care îşi făceau corect treaba iar, la un moment dat, chiar s-a manifestat agresiv cu un agent care a avut “tupeul” să-i solicite permisul de conducere. Şeful de post declară că, în momentul cînd a fost legitimat în parcarea hotelului, Viorel Bălan i-a smuls agentului respectiv buletinul din mînă şi l-a prins cu mîna de gît pentru a-l lovi cu pumnii. Conform relatărilor, poliţistul s-a ferit şi a scos pistolul din dotare, somîndu-l pe primar să nu mai fie agresiv, pentru că riscă să fie împuşcat fără ezitare. La somaţia regulamentară a agentului, primarul “s-a înmuiat”, iar după sosirea celui de-al doilea echipaj de poliţie, shemat sa intervină, a fost încătuşat şi transportat la secţie. Tot şeful postului Mihail Kogălniceanu, insp. pr. Laurenţiu Carp, este cel care a reuşit să-l lămurească pe Viorel Bălan că refuzul recoltării probelor pentru stabilirea alcoolemiei îi obligă pe reprezentanţii legii să-i întocmească dosar penal. În final, edilul a mai redus din presiunea aerelor cu iz neplăcut şi şi-a făcut loc, lîngă un agent însoţitor, pe bancheta din spate a unui Logan de poliţie, pentru a se prezenta la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. „Eu eram în parcare cînd poliţiştii au venit şi mi-au pus cătuşe. Eu nu conduc, am şofer. Dacă am băut, nu este relevant, pentru că am şofer”, declara primarul comunei Nicolae Bălcescu la spital. După ce i s-au prelevat probele de sînge pentru stabilirea alcoolemiei, Viorel Bălan a fost condus, de data aceasta fără cătuşe, înapoi la sediul poliţiei din Mihail Kogălniceanu, pentru continuarea cercetărilor. Poliţiştii vor trebui acum să stabilească şi cine a dat declaraţii false întrucît, din spusele acestora, şoferul primarului a dat cu subsemnatul că el ar fi condus limuzina. Laurenţiu Carp menţionează că în cadrul cercetărilor făcute de subordonaţii săi există martori care au văzut că la volanul Audi-ului s-a aflat Viorel Bălan şi că nu există dubii în această privinţă. În cursul zilei de astăzi va sosi de la laborator şi rezultatul probelor de sînge pe baza cărora poliţiştii vor stabili dacă alcoolemia primarului era în limite legale.